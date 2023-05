Polak nie wierzy w Arynę Sabalenkę. Jerzy Janowicz wyjaśnił, jaki jest jej duży problem

6 maja był ważnym dniem w sportowym kalendarzu. W sobotni wieczór zmierzyły się ze sobą bowiem dwie wielkie gwiazdy tenisa, to znaczy Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka. Mecz pomiędzy nimi jak zwykle stał na wysokim poziomie, ale na koniec to nie Polka podniosła trofeum za zwycięstwo w WTA Madryt. Zatriumfowała Białorusinka, którą Jerzy Janowicz i tak uważa za gorszą tenisistkę od raszynianki. W rozmowie z portalem sport.pl wyjaśnił swój punkt widzenia.

Szarpany i nierówny mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką

Choć wynik na to nie wskazuje, batalia pomiędzy pierwszą i drugą rakietą rankingu WTA była bardzo wyrównana. Każdy z setów zakończył się przewagą 3 gemów dla jednej bądź drugiej zawodniczki, aczkolwiek w większości z nich trzeba było się wysilić, aby go wygrać. Niestety jednak większą skutecznością tym razem popisała się Sabalenka, której występ ogółem mógł zrobić wrażenie.

Janowicz poniekąd stanął w obronie Biało-Czerwonej, przypominając, że przecież nie jest ona robotem i też ma prawo przegrać, mieć od czasu do czasu gorszy dzień. – Ten mecz w wykonaniu Igi był szarpany i nierówny – stwierdził.

Co jest największym problemem Aryny Sabalenki?

W ostatnim czasie rywalizacja Świątek i Sabalenki urosła do rangi wyjątkowej, prestiżowej i wyjątkowo zaciętej. To zawsze właśnie te dwie zawodniczki wymienia się jako faworytki i kandydatki do gry w finałach. Zapytany o ten wątek Janowicz nie miał żadnych wątpliwości. – Jestem zdecydowanie bardziej spokojny o to, że na najwyższym poziomie cały czas pozostanie Iga, niż o to, że Sabalenka cały czas będzie osiągała tak świetne wyniki – powiedział Janowicz.

33-latek wyjaśnił nieco szerzej swój punkt widzenia. Według niego Polka nawet przy średniej czy słabej grze jest w stanie przezwyciężać te kłopoty i osiągać dobre wyniki. U Białorusinki coś takiego widać rzadko i jeśli od początku meczu nie wejdzie na odpowiedni poziom, to potem wpada w tarapaty. – Nie ma planu B – podsumował.

Czytaj też:

Szokująca decyzja tenisistki rosyjskiego pochodzenia. „Stało się to nie do zniesienia”Czytaj też:

Rafael Nadal zdradził plany na przyszłość. Kibice nie będą zadowoleni