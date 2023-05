WTA Rzym. Iga Świątek poznała rywalkę. Zmierzy się z nią drugi raz w historii

Iga Świątek zbliża się do pierwszego spotkania podczas WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie raszynianka otrzymała wolny los i czekała na swoją rywalkę w 1/32 finału. Na starcie z pierwszą rakietą świata przygotować się musiała zwyciężczyni pary Anastasija Pawluczenkowa (540. WTA) – Sara Errani (78. WTA).

Niespodziewany przebieg spotkania Pawliczenkowa – Errani

Mecz Pawluczenkowej z Errani już od początku był jednostronny, co swoją drogą jest zaskakujące, bo Rosjanka plasuje się na 506 miejscu w rankingu WTA, z kolei Włoszka jest 78. Już w pierwszym gemie niżej notowana tenisistka dość szybko przełamała przeciwniczkę. Przy wyniku 2:1 Rosjanka wygrała cztery gemy, po drodze dwukrotnie przełamując Włoszkę i ostatecznie triumfując 6:1.

Dopiero w siódmej odsłonie tego seta Włoszka postawiła realny opór i była bliska obrony swojego serwisu, lecz Pawluczenkowej wystarczyły dwie piłki setowe, by zakończyć tę partię. W drugim secie Rosjanka poszła za ciosem i bez większych problemów zakończyła go tym samym wynikiem. To spotkanie trwało nieco ponad godzinę.

WTA Rzym: Iga Świątek poznała najbliższą rywalkę

Tym samym to Anastasija Pawluczenkowa stanie naprzeciwko Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Będzie to ich pierwsze starcie w turnieju rangi Masters, ale drugie w historii. Zawodniczki zmierzyły się na korcie w grudniu 2022 roku podczas turnieju pokazowego World Tennis League.

Wówczas górą była pierwsza rakieta świata, która bez większych problemów rozprawiła się z Rosjanką 2:0 (6:4, 6:3). Mecz Iga Świątek – Anastasija Pawluczenkowa podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie odbędzie się w czwartek lub w piątek. Transmisję na żywo z tego starcia będzie można śledzić na antenie Canal + i w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. na Canal+ Online.

Czytaj też:

Iga Świątek jednak zagra na Billie Jean King Cup? Zaskakująca decyzja organizatorówCzytaj też:

Męczarnie polskiej tenisistki w Rzymie. Tak sie pokazuje charakter