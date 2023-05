Iga Świątek nie dała szans konkurencji! Serena Williams daleko w tyle

Iga Świątek jest w piorunującej formie. Jedyna porażka Polki w ostatnich tygodniach to przegrany finał turnieju WTA w Madrycie, gdzie odwet na niej wzięła Aryna Sabalenka. Białorusinka sensacyjnie odpadała w bieżących zawodach w Rzymie, więc nie zagrozi już naszej reprezentantce. Nie oznacza to, że nasza gwiazda może spać spokojnie, bowiem w grze pozostaje wiele innych znakomitych tenisistek. Pierwszy etap turnieju pokazał, że to raszynianka w dalszym ciągu uchodzi za faworytkę do ostatecznego triumfu.

Iga Świątek lepsza od Sereny Williams i innych gwiazd tenisa

Iga Świątek rozprawiła się z Anastazją Pawluczenkową bez większego problemu. Rosjanka stawiała opór jedynie w poszczególnych gemach drugiego seta, ale jej trud i tak na nic się nie zdał. Miała piłkę na przełamanie, a przy swoim serwisie obroniła aż sześć piłek setowych. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:0, 6:0, czyli tzw. „rowerkiem”. Popularna firma statystyczna Opta zdecydowała się sprawdzić dane, których zadaniem było wykazanie, jaki procent wygranych setów w turniejach WTA 1000 u najlepszych tenisistek stanowią te zakończone wynikiem 6:0.

Jak się okazuje od 2009 roku, czyli od chwili nastąpienia reform w zawodach, Iga Świątek nie ma sobie równych. Wynik pierwszej rakiety światowego rankingu WTA wynosi aż 12 proc. Polka zwyciężyła 17 ze 142 rozegranych setów wynikiem 6:0. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znajdują się ex aequo Jelena Rybakina (8/127) i Marion Bartoli (14/223). Procent obu tenisistek wynosi 6,3. Zaraz za nimi plasuje się Serena Williams (6 proc., 23/384), a na piątym miejscu Wiktoria Azarenka (5,7 proc., 30/526).

Iga Świątek pewna siebie

Sezon dopiero się rozkręca, a przed nami drugi turniej Wielkiego Szlema, czyli French Open, który zwieńczy zmagania tenisistów i tenisistek na mączce. Iga Świątek zachowuje chłodną głowę i nie chce wypaść z rytmu, który, jak sama przyznaje, niedawno odnalazła.

– Sezon jest długi, więc nie oczekuję, że zawsze będę na tej właściwej ścieżce. Jestem świadoma, że żyjemy w stresie i będą się zdarzały problemy w grze. Na początku roku było trochę trudniej niż zwykle. Udało mi się nad tym popracować i przez to przejść. Kiedy przyjechałam na Bliski Wschód do Dubaju, znalazłam trochę swojego rytmu, udało mi się go utrzymać. Mam nadzieję, że będzie to trwało wystarczająco długo. Staram się to podtrzymywać krok po kroku – mówiła Polka w ostatnim wywiadzie dla Eurosportu.

