Sensacja w Bad Homburgu. Główna rywalka Igi Świątek zawiodła po całości

Do finału turnieju WTA 250 w Bad Homburgu, który jest jednym z poprzedzających Wimbledon, jeszcze daleko, a już wiemy, że jedna z głównych faworytek do triumfu nie zdoła go zwyciężyć. Oczywiście za zdecydowaną pretendentkę do zwycięstwa jest Iga Świątek, jednak Bianca Andreescu miała w planach pokrzyżować jej zamiary. Trafiła na przeciwniczkę, która postawiła jej bardzo trudne warunki.

Bianca Andreescu za burtą turnieju WTA 250 w Bad Homburgu

Bianca Andreescu rozstawiona była z numerem piątym przez organizatorów turnieju w Bad Homburgu. Numer 51 światowego rankingu WTA nie zawojował długo kortów trawiastych w Niemczech, ponieważ lepsza okazał się od niej Hiszpanka Rebeka Masarova (WTA 69.). Kanadyjka nie miała zbyt wielu argumentów i co chwila przytrafiały jej się błędy, których następnie nie potrafiła naprawić. Pierwszy set wyglądał lepiej w jej wykonaniu, ale i tak rozpędzona Hiszpanka nie pozwalała jej na przejęcie inicjatywy.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:6, 2:6 i wiadomo już, że w ćwierćfinale WTA 250 w Bad Homburgu Rebeka Masarova zmierzy się z Emmą Navaroo (WTA 60.), która w drugiej rundzie wygrała po bardzo zaciętym i długim pojedynku z Alize Cornet (WTA 74.) 7:5, 7:6(6). We wtorek na kortach w Niemczech zobaczyliśmy także pojedynki Lindy Noskovej (WTA 45.) z Ludmiłą Samsonową (WTA 15.), w którym górą byłą ta druga (4:6, 7:6[4], 3:6) oraz Warwary Graczewej (WTA 43.) z Sarą Errani (WTA 80.) Tutaj górą była Francuzka 6:2, 7:5.

O której gra Iga Świątek dziś?

Iga Świątek pokonała w pierwszym meczu turnieju WTA 250 w Bad Homburgu Niemkę Tatianę Marię 5:7, 6:2, 6:0 i w drugiej rundzie zmierzy się z Jil Teichmann. To spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 15:00 i obejrzeć je będzie można na antenie Canal+Sport oraz online w platformie Canal+Online.

