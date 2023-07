Novak Djoković obawia się starcia z Hubertem Hurkaczem? Padły zaskakujące słowa

To, że Hubert Hurkacz świetnie czuje się na trawie było wiadome już od dawna. Zważywszy na jego ostatnią formę w turniejach takich jak Exhibition Boodles Challenge czy ATP Halle nie można było się spodziewać, że Polak na Wimbledonie będzie na najlepszej drodze do powtórzenia wyniku z 2021 roku, kiedy dotarł do półfinału.

Wimbledon: Hubert Hurkacz zmierzy się z Novakiem Djokoviciem

Dotychczas wrocławianin mierzył się z Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem, Brytyjczykiem Janem Choinskim i Włochem Lorenzo Musettim. Wszystkie te trzy spotkania wygrał gładko, po 3:0 – najpierw 6:1, 6:4, 6:4, następnie – 6:4, 6:4, 7:6 oraz – 7:6, 6:4, 6:4.

Jednak teraz przed naszym rodakiem zrobiły się schody. W 1/8 finału Hubert Hurkacz zmierzy się z drugim tenisistą świata i obrońcą tytułu – Novakiem Djokoviciem. Serb, tak samo jak Polak, wygrał swoje poprzednie trzy spotkania bez straty seta. Zawodnik najpierw pokonał Argentyńczyka Pedro Cachina (6:3, 6:3, 7:6), Australijczyka Jordana Thompsona (6:3, 7:6, 7:5) oraz w piątek Szwajcara Stana Wawrinkę (6:3, 6:1, 7:6).

Wyjątkowe słowa Novaka Djokovicia o Hubercie Hurkaczu

Do tej pory obaj tenisiści mierzyli się pięciokrotnie i za każdym razem górą był Djoković. Z kolei na Wimbledonie tenisiści wyszli naprzeciwko siebie w 2019 roku w 1/8 finału. Hurkacz wówczas przegrał, urywając seta utytułowanemu rywalowi – 7:5, 5:7, 6:1, 6:4. Ich ostatnie spotkanie miało miejsce w Dubaju, wtedy już Serb gładko pokonał Polaka 6:3. 7:5.

Za pośrednictwem swojego Twittera dziennikarka Sport.pl Agnieszka Niedziałek poinformowała, że udała się na konferencję Novaka Djokovicia, na której zapytała o Huberta Hurkacza.

„Efekt w skrócie: Potężny serwis, bardzo dobrze kryje kort i gra przy siatce. Ogółem jest bardzo kompletny. Nie widzę zbyt wielu braków w jego grze. Z pewnością będzie największym wyzwaniem, jakie miałem dotychczas w tym turnieju. Nie ma problemu z grą na dużym korcie. Było też oczywiście tradycyjnie o tym, że Hubert jest przemiły” – czytamy.

Wimbledon: Gdzie oglądać mecz Hubert Hurkacz – Novak Djoković

Hubert Hurkacz i Novak Djoković zagrają o ćwierćfinał Wimbledonu w niedzielę 9 lipca. Godzinę tego spotkania poznamy dopiero w sobotę. Transmisję na żywo w telewizji będzie można oglądać na sportowych kanałach polsatu i online w internecie w serwisach streamingowych zawierających te kanały