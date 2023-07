Harry Styles odpisał na ogłoszenie Eliny Switoliny. Organizatorzy Wimbledonu też nie byli bierni

Elina Switolina postanowiła opublikować w sieci post, który szybko stał się viralem, zwłaszcza że na ogłoszenie odpowiedział jej jeden z najbardziej popularnych artystów na świecie. Wszystko ze względu na koncert, na który nie mogła dotrzeć.

Elina Switolina chce oddać bilety na mecz Harry’ego Stylesa

„Hej ludzie! Zamierzałam pojawić się na koncercie Harry’ego Stylesa jutro we Wiedniu, ale Wimbledon pokrzyżował moje plany. Czy ktoś chciałby pojechać? Mam dwa bilety na sprzedaż” – napisała Switolina, zajmująca obecnie 76. miejsce w rankingu WTA. Co ciekawe doczekała się też reakcji z instagramowego konta organizatorów turnieju. „Coś wygrywasz, coś przegrywasz” – dodano pod postem w żartobliwym tonie.

Jak się okazuje, ogłoszenie zamieszczone w sieci przez Ukrainkę dotarło do samego piosenkarza, a on postanowił zareagować na zaistniałą sytuację. Styles odpisał jej w jednoznaczny sposób. „Gratulacje! Zostały nam jeszcze cztery koncerty do końca trasy, więc czuj się zaproszona na każdy z nich. Dużo szczęścia w dalszej części turnieju, H” – napisał artysta.

Elina Switolina już niebawem może wziąć udział w koncercie Harry’ego Stylesa

Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości Switolina faktycznie będzie miała nieco lepszą okazję, aby stawić się na koncercie wokalisty. Nawet gdyby dotarła do samego finału Wimbledonu, mogłaby wziąć udział w widowisku, które odbędzie się w Lizbonie w ramach „Love on tour”. Styles zagra w Portugalii 18 lipca, a ostatnie starcie wielkoszlemowego turnieju zaplanowano na 15 lipca.

Niewykluczone jednak, iż 29-latka zostanie odesłana na koncert jeszcze wcześniej przez Igę Świątek. To właśnie Polka zmierzy się ze Switoliną w ćwierćfinale angielskiego turnieju. Ich mecz odbędzie się 11 lipca.

