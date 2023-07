Iga Świątek nadal na czele rankingu WTA. Aryna Sabalenka nie będzie zadowolona

Przypomnijmy, że Iga Świątek na angielskiej trawie dotarła do ćwierćfinału. Polka przegrała dopiero w rywalizacji z Eliną Switoliną. W finale zagrały za to Ons Jabeur oraz Marketa Vondrousova. Lepsza okazała się Czeszka, która ograła Tunezyjkę 6:4, 6:4. Wcześniej Jabeur była za to w stanie w półfinale wyeliminować Arynę Sabalenkę.

Iga Świątek liderką rankingu WTA nieprzerwanie od 4 kwietnia 2022

Gdyby Białorusinka pokonała Jabeur, stanęłaby na czele światowych list. To pokazuje, jak blisko Świątek jest jej największa przeciwniczka w WTA Tour. Spoglądając na najnowsze zestawienie, obie tenisistki dzieli 470 punktów. Daleko za plecami duetu Świątek – Sabalenka znajduje się trzecie w zestawieniu Jelena Rybakina.

Największe zaskoczenie w dziesiątce? Vondrousova, która dzięki dodaniu 2000 punktów za wygraną w Wimbledonie, znalazła się na dziesiątej pozycji. W porównaniu z poprzednim zestawieniem jest to awans aż o 32 miejsca.

Ranking WTA. Zestawienie po Wimbledonie:

1. Iga Świątek (Polska) – 9315 pkt



2. Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8845



3. Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5465



4. Jessica Pegula (USA) – 5395



5. Caroline Garcia (Francja) – 4865



6. Ons Jabeur (Tunezja) – 4847



7. Coco Gauff (USA) – 3390



8. Petra Kvitova (Czechy) – 3341



9. Maria Sakkari (Grecja) – 3310



10. Marketa Vondrousova (Czechy) – 3106



...



25. Magda Linette (Polska) – 1840



77. Magdalena Fręch (Polska) – 839

Mistrzyni Wimbledonu i finalistki Rolanda Garrosa w Warszawie

Już za kilka dni w stolicy ruszy turniej, gdzie będzie można zobaczyć sporo znanych nazwisk WTA Tour. Podczas BNP Paribas Warsaw Open wystąpią m.in. Czeszki Marketa Vondrousova (zwyciężczyni Wimbledonu) i Karolina Muchova (finalistka Rolanda Garrosa 2023), nie zabraknie rzecz jasna Igi Świątek.

Kiedy rozpoczną się zmagania w stołecznym turnieju? BNP Paribas Warsaw Open zaplanowano na 24-30 lipca. Rywalizacja będzie odbywać się na kortach Legia Tenis & Golf przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie.

Bilety na turniej są dostępne w internetowej sprzedaży. Wejściówki są dostępne w czterech kategoriach cenowych. Spoglądając na coraz lepszą obsadę, polecamy nie pozostawiać kwestii kupna na ostatni moment.

