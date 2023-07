Wspaniały gest organizatorów tenisowego turnieju w Warszawie. Pomogą Shuai Zhang

Świat tenisa nie zdążył wrócić do normalności po zakończeniu Wimbledonu, a znów dostał duże wydarzenie do komentowanie. Nikt nie mógłby przypuszczać, że o meczu Shuai Zhang z Amarissą Kiarą Toth będzie dyskutować się tak wiele. Powody nie dotyczyły jednak poziomu rywalizacji, a skutków jednej z pozoru spornej akcji.

Organizatorzy turnieju w Warszawie chcą pomóc Shuai Zhang

Po jednej z akcji na rozgrywanym na korcie ziemnym meczu piłka po zagraniu Chinki trafiła w linię boiska na stronie Toth. Choć w transmisji telewizyjnej było dokładnie widać ślad piłki na linii, to sędzia spotkania stwierdziła aut. Choć tenisistka domagała się interwencji supervisora, to jej nie otrzymała. Co więcej rywalka starła nogą ślad po piłce, utrudniając dalsze próby walki o sprawiedliwość. Zrozpaczona Zhang doznała ataku paniki, który uniemożliwił jej dalszą grę. Zrezygnowała z walki, przez co Toth wygrała mecz walkowerem. Pomimo niesprawiedliwego zachowania Węgierka mocno cieszyła się z triumfu wywalczonego w tak kontrowersyjnych okolicznościach.

WTA zareagowało na całą akcję dopiero po kilkudziesięciu godzinach, wyrażając sprzeciw wobec jakichkolwiek zachowań rasistowskich. Zdarzenie z piłką nazwało jednak „niefortunnym incydentem”. Zhang po turnieju na Węgrzech miała w planach przyjazd do Warszawy na zmagania na kortach Legii. Wedle doniesień organizatorów nic nie stanie na przeszkodzie 34-latce. Co więcej, Mariusz Fyrstenberg, zapowiedział pomoc dla dotkniętej ostatnimi zdarzeniami zawodniczki.

– Shuai Zhang przyjedzie na turniej. Jeśli będzie chciała, to będzie mogła skorzystać z pomocy psychologa pracującego przy turnieju, który będzie do dyspozycji zawodniczek – zadeklarował Fyrstenberg w rozmowie z TVP Sport.

Shuai Zhang i Iga Świątek wystąpią w Warszawie

Zmagania w Warszawie rozpoczną się od eliminacji 23 lipca a zakończą finałem tydzień później. Iga Świątek, liderka rankingu, rozpocznie zmagania we wtorek 25 lipca. Nieznana jest jeszcze jej rywalka.

