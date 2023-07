Kiedy następne mecze Igi Świątek? „Misja US Open” rozpoczęta

Lato to zawsze okres z wyjątkowo napiętym kalendarzem dla większości tenisistów i tenisistek. Nie inaczej jest w przypadku Igi Świątek, która dopiero co zakończyła wymagającą rywalizację w BNP Paribas Warsaw Open, a już musi myśleć o przygotowaniach do US Open. Wielkoszlemowy turniej zbliża się wielkimi krokami, więc musi zrobić wszystko, aby odnieść sukces na amerykańskich kortach.

Kiedy Iga Świątek wróci do gry?

O swoich planach opowiedziała osobiście w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”. Raszynianka podkreśliła, że w Warszawie pozostanie krótko, ale nie zdradziła konkretnie do kiedy, ponieważ nie chciała przekazywać tak precyzyjnej informacji. Wyznała natomiast, że następnie ma w planach udanie się do Montrealu, aby tam odbyć „mini okres przygotowawczy”.

Kibiców najbardziej interesuje jednak to, kiedy 22-latka wróci na kort. Jak się okazuje, przerwa Świątek nie potrwa zbyt długo. – W Ameryce Północnej wystąpię w Montrealu, Cincinnati i US Open – powiedziała wprost. W praktyce oznacza to, że pierwszą rakietą rankingu WTA zobaczymy w akcji tuż po 7 sierpnia, gdy rozpocznie się turniej rangi 1000 w Kanadzie. Potrwa on tydzień.

Iga Świątek przygotowuje się do US Open

Drugie z wymienionych przez raszyniankę rozgrywek zaplanowano z kolei na jeszcze następny tydzień. W stanie Ohio tenisistki będą grały od 14 do 20 sierpnia. To również prestiżowe zawody, ponieważ mają one rangę 1000, podobnie jak te z Montrealu.

Następnie Świątek, podobnie jak wiele jej rywalek, zrobi sobie kolejną krótką przerwę tuż przed czwartym wielkoszlemowym turniejem zaplanowanym na 2023 roku. Chodzi oczywiście o US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku rozpocznie się pod koniec sierpnia, a konkretnie 28 dnia tego miesiąca. Kibice będą mogli raczyć się tenisem na najwyższym poziomie aż do 10 września.

Czytaj też:

Absurdalne zarzuty wobec Igi Świątek. Nick Kyrgios broni PolkiCzytaj też:

Hubert Hurkacz zagra z Igą Świątek! To już oficjalnie potwierdzone