Hubert Hurkacz zdradził, z kim ma najlepsze relacje w tourze. Stworzył tenisistę idealnego

Wraz z pierwszym dniem sierpnia Hubert Hurkacz rozpocznie swoją przygodę z tegoroczną edycją turnieju ATP Waszyngton. Przygotowania wrocławianina do tych rozgrywek były intensywne, choć nie zabrakło też luźniejszych momentów, co mogliśmy zaobserwować choćby w mediach społecznościowych. Dużą uwagę kibiców przykuła krótka seria wpisów tenisisty, które w zasadzie były typową sesją Q&A (questions and answers – „pytania i odpowiedzi” z ang.).

Z którymi tenisistami najlepiej dogaduje się Hubert Hurkacz?

Jako że 26-latek jest dość skrytym człowiekiem i rzadko udziela się w mediach, jego fani nie mają zbyt wielu okazji do tego, by lepiej go poznać. Tym razem on sam wyszedł im naprzeciw, odpowiadając na różne pytania – zarówno te bardziej prywatne, jak i stricte sportowe.

Jeden z kibiców zapytał go na przykład, kogo uważa za swojego najlepszego kumpla w Tourze, czyli wśród innych zawodników. Reprezentant Polski wskazał na dwóch sportowców, z którymi wielokrotnie rywalizował na korcie i to o spore stawki. Okazuje się, że wrocławianin najlepiej dogaduje się z Jannikiem Sinnerem (21-latek z Włoch) oraz znacznie starszym Grigorem Dimitrowem (z Bułgarii).

Idealny tenisista według Huberta Hurkacza

Ponadto dowiedzieliśmy się, iż Hurkacz podziwia dwóch polskich piłkarzy, a mianowicie Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego. Zapytany o marzenia odparł, że chętnie zasiadłby za kierownicą McLarena. Wskazał nawet konkretny model – miał na myśli F1, produkowany w latach 1993-1998.

Ciekawym wątkiem był też ten, w którym wrocławianin został poproszony o stworzenie zawodnika idealnego, zbierając poszczególne cechy od różnych zawodników. W jego wyborach znalazło się miejsce dla każdego z tak zwanej „Wielkiej trójki”. Według Polaka najlepszy forhend ma więc Roger Federer, a w bekhendzie króluje Andy Murray. Najbardziej imponujące serwisy posyłał John Isner, a najskuteczniej returnuje Novak Djoković. W grze przy siatce Hurkaczowi najmocniej imponował Pete Sampras. Z kolei odpowiednie nastawienie mentalne wziąłby od Rafaela Nadala.

Czytaj też:

Niebywała seria polskiej tenisistki. Trudno przypomnieć sobie inny taki przypadekCzytaj też:

Iga Świątek odpowiedziała na kąśliwy wpis. Polska tenisistka zareagowała jednoznacznie