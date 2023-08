Iga Świątek, Aryna Sabalenka czy Jelena Rybakina? Znany trener wskazał, która tenisistka zakończy rok jako liderka

W poniedziałek Iga Świątek rozpoczęła 70. tydzień na czele światowego rankingu tenisistek. Polka jest pierwszą rakietą świata od 4 kwietnia 2022 roku. W tym roku raszynianka triumfowała już w czterech turniejach, a tenisistki zdobywała tytuły w Dosze, Stuttgarcie, Paryżu, a ostatnio BNP Paribas Warsaw Open.

Ranking WTA. Iga Świątek, Aryna Sabalenka czy Jelena Rybakina zakończy rok jako liderka?

Niestety przewaga Igi Świątek nad drugą Aryną Sabalenką jest bardzo mała. Gdyby ta awansowała do finału Wimbledonu, to prześcignęłaby Polkę i zepchnęła ją na drugą pozycję. Obecnie między zawodniczkami jest 645 pkt różnicy. Trzecia w rankingu jest Jelena Rybakina ze stratą 4 025 do raszynianki.

W jednym z odcinków podcastu „Control the Controllables” wypowiedział się na temat wyżej wymienionych zawodniczek były trener Emmy Raducanu – Nigel Sears. Szkoleniowiec został poproszony o ocenę, kto ostatecznie zakończy rok jako nr 1 w rankingu WTA singlistek.

Spośród Igi Świątek Aryny Sabalenki i Jeleny Rybakiny Sears wskazał tę pierwszą, uzasadniając swój wybór, tym, że Polka ma przewagę nad swoimi konkurentkami. – Cóż, gdybym miał obstawiać, wybrałbym Świątek. Myślę, że Polka jest trochę bardziej kompletna niż pozostałe dwie. Więc wybiorę Świątek – powiedział Sears, cytowany przez serwis sportskeeda.com.

Podczas niedawno zakończonego BNP Paribas Warsaw Open Iga Świątek niedawno podniosła swoją dotychczasową liczbę punktów z 9 315 „oczek”. Dzięki triumfowi w tym turnieju zdobyła dodatkowe 175 punktów, osiągając ich łączną sumę 9 490 punktów. Białorusinka zgromadziła do tej pory 8845 „oczek”. Iga Świątek została również pierwszą zawodniczką od czasów Sereny Williams, która rozegrała 100 meczów na poziomie turniejowym, posiadając tytuł nr 1 na świecie. Finał BNP Paribas Warsaw Open był 101 meczem raszynianki jako liderki światowego rankingu tenisistek.

