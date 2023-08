O której mecz Huberta Hurkacza z Aleksandrem Bublikiem w ATP Toronto? Transmisja TV i online

Ostatnie tygodnie nie są zbyt udane dla Huberta Hurkacza, który właśnie przystępuje do rywalizacji w kolejnych prestiżowych rozgrywkach. Dokładnie na 7 sierpnia zaplanowano start rozgrywek tenisowych w Toronto, gdzie – równolegle do WTA w Montrealu – w akcji zobaczymy najlepszych tenisistów świata. W tym gronie znalazł się także wrocławianin, choć on, oprócz zwycięstw, będzie walczył również o zrehabilitowanie się po poprzednim turnieju.

Hubert Hurkacz i Aleksander Bublik zagrają w ATP Masters 1000 w Toronto

Polak zaliczył bowiem fatalny start w Waszyngtonie, gdzie udało mu się rozegrać zaledwie jedno spotkanie. 1 sierpnia jego przeciwnikiem był znacznie niżej notowany Michael Mmoh (104. pozycja w rankingu ATP), ale to właśnie Amerykanin zwyciężył 2:1 i przeszedł do dalszej rundy. Hurkaczowi nie szło wtedy wybitnie, rywalizacja trwała blisko 3 godziny, a potyczka rozstrzygnęła się przy pomocy dwóch tie-breaków.

Będący na 28. miejscu w klasyfikacji ATP Bublik wcale jednak nie był lepszy niż nasz rodak. Paradoksalnie reprezentant Kazachstanu zaliczył jeszcze większą wpadkę, ponieważ przegrał 0:2 z Gaelem Monfilsem. Francuz zwyciężył 6:3 i 6:4, mimo że plasuje się dopiero na 276. pozycji rankingu ATP.

O której mecz Hubert Hurkacz – Aleksander Bublik? Transmisja TV i online

Aby obejrzeć starcie Hurkacza z Bublikiem, trzeba będzie poczekać do późnego wieczora. Zaplanowano, iż to spotkanie odbędzie się na korcie numer 4 i będzie trzecim w kolejności od godziny 17:00 czasu polskiego. Powinniśmy spodziewać się zatem, że Polak i Kazach pojawią się na korcie najwcześniej o 20:30, ale prawdopodobny start ich meczu może się znacznie opóźnić.

Wszystkie transmisje z ATP Masters 1000 w Toronto będą przeprowadzane na antenach Polsatu Sport. Internauci z kolei mogą oglądać te rozgrywki w sieci, a konkretnie w serwisie polsatboxgo.pl.

