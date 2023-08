Hubert Hurkacz szykuje się do US Open. Polak może zagrać ze światową „jedynką”

Niedawno informowaliśmy o sporej wpadce, jaką Hubert Hurkacz zaliczył podczas turnieju ATP 500 w Waszyngtonie. Od będącego na 17 miejscu na światowych listach Polaka lepszy okazał się Michael Mmoh. Reprezentant gospodarzy ograł „Hubiego” po pełnym dramaturgii pojedynku. Polak przegrał również już w drugim meczu podczas rywalizacji deblistów, gdzie tworzył parę z Francesem Tiafoe.

Hubert Hurkacz zagra z Carlosem Alcarazem w Kanadzie?

Wrocławianin podobnie jak reszta stawki ATP i WTA przygotowuje się do US Open. Seria turniejów rozgrywanych w USA czy Kanadzie ma pomóc Hurkaczowi w odpowiednim wejściu w sezon na twardych kortach. Polak z pewnością gorzej czuje się w takich realiach aniżeli na nawierzchni trawiastej (tak jak np. podczas Wimbledonu), ale taki już urok tenisowego kalendarza. US Open to ostatnie wielkoszlemowe wyzwanie tego roku. Podczas rywalizacji w Nowym Jorku można dużo zyskać, ale i sporo przegrać.

Z kim Hurkacz zmierzy się podczas turnieju ATP 1000 w Melbourne? Polak jest rozstawiony z numerem 15 i nie będzie miał wolnego w I rundzie. Już na początek wrocławianin dostał niewygodnego rywala. Przeciwnikiem Hurkacza będzie Aleksander Bublik. Kazach bywa genialny w swoich zagraniach, ale to raczej gracz chimeryczny. Hubert Hurkacz będzie musiał się jednak mieć na baczności, bo ew. odpadnięcie po raz drugi z rzędu w pierwszym pojedynku, będzie kosztować Polaka dużą stratę punktów.

Co ciekawe, jeśli „Hubi” przejdzie pierwszą i drugą przeszkodę, to w III rundzie nasz najlepszy singlista powinien zagrać z Carlosem Alcarazem. Triumfator tegorocznego Wimbledonu, lider rankingu ATP, znajduje się akurat w tej „ćwiartce”, w której jest również Hurkacz. Takie starcie mogłoby być wyjątkowo ciekawe dla kibiców.

Iga Świątek i Magda Linette również zagrają w Montrealu

Zmagania w Kanadzie dla tenisistek i tenisistów rozpoczynają się w poniedziałek 7 sierpnia. Finał będzie miał miejsce 13.08. Warto przypomnieć, że w I rundzie wśród pań wolny los ma Iga Świątek.

Polka zagra w II rundzie ze zwyciężczynią pojedynku Lin Zhu – Karolina Pliskova. W Kanadzie swój tenis zaprezentuje także Magda Linette. Poznanianka, podobnie jak Hurkacz, zacznie od I rundy. Przeciwniczką będzie Wiktoria Azarenka.

