Iga Świątek pokonała zwyciężczynię Wimbledonu! Nokaut w drugim secie

Iga Świątek w pięknym stylu rozpoczęła zmagania w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, w której zmierzyła się z Amerykanką Danielle Collins i nie dała jej większych szans, wygrywając 6:1, 6:0. W trzeciej naprzeciwko niej stanęła Chinka Qinwen Zheng i choć początek meczu należał do przeciwniczki, to w drugim i trzecim secie raszynianka była bezkonkurencyjna. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:6, 6:1, 6:1. W ćwierćfinale liderka rankingu WTA zagrała ze zwyciężczynią Wimbledonu Marketą Vondrousovą.

Pełen zwrotów set zakończony tie-breakiem

Na takie spotkanie warto było poczekać. Iga Świątek otrzymała ostrzeżenie od Czeszki już w pierwszym gemie i przegrała dwie wymiany, ale ostatecznie wywalczyła swoje. Premierowe podanie triumfatorki brytyjskiego Wielkiego Szlema okazało się perfekcyjne i stało się jasne, że dalszy ciąg meczu będzie bardzo emocjonujący. To potwierdziło się przy kolejnym podaniu "jedynki". Rywalka doprowadziła do break pointa, ale raszynianka znakomicie odpowiedziała i utrzymała swój serwis. Marketa Vondrousova nie bez problemów wygrała kolejnego gema i gra weszła na wyższe obroty.

Reprezentantka Polski miała spore problemy przy returnach, co zaskutkowało błędami. Czeszka skrzętnie je wykorzystała, dzięki czemu jako pierwsza przełamała Polkę. I jej dobra passa zaczęła się rozkręcać, gdyż przy kolejnym podaniu pozwoliła liderce światowego zestawienia na tylko jedną zwycięską wymianę. Na szczęście Iga Świątek zachowała koncentrację i nie pozwoliła rywalce na kolejne przełamanie. W ósmym gemie raszynianka popełniła kilka błędów, przez które znów Vondrousova mogła się pochwalić bajglem.

Tablica wyników pokazywała 5:3 dla 24-latki z Sokolova, ale Świątek nie pozwoliła jej skończyć seta przełamaniem i złapała kontakt. I to był moment Polki, gdyż przy podaniu Czeszki popisała się perfekcyjnym gemem, wygranym do zera i doprowadziła do remisu. Marketa nie została obojętna i przy następnym podaniu rywalki wywalczyła break point, którego wykorzystała i wróciła na prowadzenie, ale tylko na chwilę, ponieważ raszynianka zafundowała jej przełamanie powrotne. O wszystkim zdecydował tie-break, którego zwyciężyła Iga Świątek wynikiem 7-3.

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati!

Fantastycznie rozpoczął się drugi set dla reprezentantki Polski. Serwująca Marketa Vondrousova wygrała tylko dwie wymiany, ale nie umiała obronić podania i Iga Świątek wyszła na prowadzenie. Sytuacja nie uległa zmianie, kiedy serwowała Polka i choć Czeszka stawiała opór, to nie dała rady przełamać raszynianki. Jednak już przy swoim podaniu nie dała większych szans rywalce i zrobiło się 2:1. Kolejny gem był odzwierciedleniem geniuszu obu tenisistek. 24-latka doprowadziła do break pointa, wcześniej popisując się znakomitymi returnami, ale nie przełamała przeciwniczki.

Zwyciężczyni Wimbledonu zaczęła się gubić, co wykorzystała jedynka światowego rankingu WTA. Po kilku bardzo ciekawych wymianach po raz drugi przełamała rywalkę i tablica wyników pokazywała już 4:1 dla Igi Świątek. Polka nie pomyliła się również przy swoim podaniu, które wygrała pewnie, po czym dzielił ją tylko jeden zwycięski gem od awansu do półfinału. Dokonała tego, przełamując Marketę Vondrousovą i w ten sposób zameldowała się w półfinale turnieju!

