Dramat wielkiej rywalki Igi Świątek. Nie dokończyła meczu

Iga Świątek mimo problemów awansowała do ćwierćfinału WTA 1000 w Cincinnati. Pierwsza rakieta świata ostatecznie ograła Qinwen Zheng 2:1, ale miała niemałe problemy. Chinka już w pierwszych trzech gemach dwukrotnie przełamała raszyniankę i dość niespodziewanie wygrała 3:6. Na szczęście w dwóch kolejnych setach Polka udowodniła, dlaczego jest najlepszą tenisistką na świecie i ograła ją dwa razy po 6:1.

Nic nie zwiastowało dramatu rywalki Igi Świątek

Po meczu raszynianka zdradziła sekret swojego zwycięstwa, którym była... zamiana stroju. – Mój trener kilka miesięcy temu powiedział mi, że po przegraniu seta dobrym pomysłem może być zmiana stroju, aby się niejako zresetować i wejść do drugiego seta w innym klimacie – wyznała.

W turnieju brała udział także Jelena Rybakina, czyli jedna z głównych rywalek Igi Świątek o miano najlepszej na świecie. Po zwycięstwie nad Jeleną Ostapenko Kazaszka zmierzyła się z Jasmine Paolini w III rundzie zmagań w Cincinnati. Jak można było się spodziewać wygrała pierwszego seta 6:4, dwukrotnie przełamując swoją rywalkę.

Jelena Rybakina nie dokończyła meczu

Jednak w drugim secie sytuacja się odmieniła. To Paolini przełamała Rybakinę, a nawet wyszła na prowadzenie 5:2. To wtedy Kazaszka zdecydowała się kreczować z powodu kontuzji. Tym samym to kwalifikantka zameldowała się w ćwierćfinale Western & Southern Open. Dla niej było to drugie zwycięstwo w karierze z zawodniczką z TOP 10. Pierwszy raz ten wyczyn jej się udał w starciu z Aryną Sabalenką podczas zeszłorocznego Indian Wells. Włoszka jest obecnie sklasyfikowana na 43. miejscu, zaledwie jedno miejsce poniżej swojego najwyższego w karierze rankingu nr 42.

W ćwierćfinale Jasmine Paolini zmierzy się z Coco Gauff, która jest uplasowana na 7. miejscu w rankingu WTA. W przypadku zwycięstwa Włoszka może zmierzyć się z Igą Świątek, jeśli ta wyeliminuje Marketę Vondrousovą. Z kolei jeśli chodzi o Jelenę Rybakinę, to ona straciła matematyczne szanse na zdetronizowanie Igi Świątek po wielkoszlemowym US Open.

Czytaj też:

Świetny mecz Huberta Hurkacza. Stefanos Tsitsipas był bezradnyCzytaj też:

Pogromczyni Igi Świątek nie zostawiła złudzeń Rosjance. Finał w Montrealu zakończony demolką