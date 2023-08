Iga Świątek nie gryzła się w język. Padły bardzo mocne słowa

Iga Świątek w fenomenalny sposób odwróciła losy spotkania z Qinwen Zheng na WTA Cincinnati. Polka co prawda przegrała dość wyraźnie pierwszego seta, ale już w dwóch kolejnych nie dała przeciwniczce żadnych szans.

Mocne stanowisko Igi Świątek na konferencji prasowej

Na pomeczowej konferencji prasowej pierwsza rakieta świata wygłosiła mocne stanowisko w kierunku ludzi komentujących w internecie. Polka poprosiła o więcej zrozumienia i życzliwości w internecie po tym, jak otrzymała wiele krytycznych, a nawet hejtujących wiadomości od „fanów”.

– Ilość hejtu i krytyki, jaką ja i mój zespół otrzymujemy nawet po przegranym secie, jest po prostu śmieszna – powiedziała dziennikarzom Iga Świątek.

Iga Świątek zaapelowała również do dziennikarzy

Pierwsza rakieta świata zaapelowała również do dziennikarzy. – Byłoby wspaniale, gdybyście pomogli nam jako dziennikarze to urzeczywistnić. Wszyscy wiele poświęcamy i ciężko pracujemy, aby być w tym miejscu. Każdego dnia dajemy z siebie 100 proc. i to trochę smutne, gdy widzę, że ludzie, z którymi pracuję i ja, jesteśmy w taki sposób oceniani – podkreśliła Świątek.

– Chcę zachęcić ludzi do rozważniejszego komentowania w Internecie oraz żeby skupili się również na pozytywnych stronach tego, co robimy. Dzisiaj, mimo że nie zaczęłam tego meczu dobrze, chciałbym, aby ludzie dostrzegli, jak rozwiązałem problemy i jak naprawdę wydostałam się z kłopotów – dodała.

Ons Jabeur zgodziła się z Igą Świątek

Na słowa Igi Świątek zareagowała Ons Jabeur. – Cieszę się, że o tym mówi – powiedziała Tunezyjka. – Szczerze mówiąc, czy wygrywasz, czy przegrywasz, otrzymujesz hejtujące wiadomości. Potrzebujemy więcej człowieczeństwa, więcej miłych ludzi na tej ziemi, ale nie sądzę, że można zmienić mentalność niektórych. Oni nie mają nic do roboty w swoim życiu – stwierdziła, cytowana przez wtatennis.com.

– Znam Igę. Jest silna, a ci ludzie są okropni – zakończyła.

