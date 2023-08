Ekspertka typuje, jak daleko zajdzie Hubert Hurkacz w US Open. Wskazała na jedną ważną rzecz

Hubert Hurkacz jak dotąd nie miał wielkiego szczęścia w US Open. To jeden z tych turniejów, w których wrocławianin ma jeszcze dużo do udowodnienia – kibicom, ekspertom, rywalom, a przede wszystkim sobie. 29 sierpnia nasz rodak rozpocznie rywalizację w tych wielkoszlemowych rozgrywkach, a obecnie wszyscy zastanawiają się, na ile go w ogóle stać?

Hubert Hurkacz przystępuje do rywalizacji w US Open

W tym kontekście warto przywołać statystyki dotyczące występów 26-latka w tych zawodach organizowanych w Stanach Zjednoczonych. Bynajmniej nie są one dobre i historycznie nie napawają optymizmem. W 2018 roku dotarł do drugiej rundy, w 2019 odpadł po pierwszej, a w kolejnych trzech sezonach znów maksymalnie docierał do drugiego etapu.

Czy tym razem będzie lepiej? W rozmowie z „Przeglądem Sportowym” Katarzyna Nowak nie widzi ku temu przeciwwskazań. Była tenisistka zauważyła, iż w ostatnim czasie w grze Hurkacza nastąpił pewien przełom, ponieważ jest on w stanie rywalizować jak równy z równym nawet z najlepszymi zawodnikami z rankingu ATP.

Dobra drabinka dla Huberta Hurkacza

– Wreszcie wyraźnie coś drgnęło. Wimbledon z Djokoviciem, potem te dwa amerykańskie spotkania z Alcarazem. Już w Londynie było blisko, a potem z Carlosem w Toronto i Cincinnati jeszcze bliżej i bliżej. Jedna piłka, jeden lepiej trafiony forhend. Te mecze wrocławianin gra bardziej rozluźniony niż z wieloma przeciwnikami z dalszych miejsc. I to mu pomaga – powiedziała.

Jej zdaniem drabinka Hurkacza wygląda bardzo obiecująco. W związku z tym Polak powinien pokonać Marca-Andreę Hueslera, a także później Radu Albota lub Jacka Drapera. Następnie teoretycznie mogłoby się zrobić turniej, ponieważ są szansę, iż w kolejnych etapach wrocławianin trafi na Karena Chaczanowa, Andrieja Rublowa i Daniiła Miedwiediewa.

Jak daleko zajdzie Hubert Hurkacz w tegorocznym US Open?

Nowak jednak wyliczyła, że żaden z wyżej wymienionych zawodników wcale nie jest w znakomitej formie i w związku z tym nasz rodak ma szansę, aby ich wyeliminować. Przypomniała, że Chaczanow od ćwierćfinału French Open walczył z kontuzją, Rublow słabo radził sobie na hardzie niczego na nim nie wygrał, a Miedwiediewiew również jest daleki od optymalnej dyspozycji.

Jak daleko zatem dojdzie Hurkacz? – Wierzę, że półfinał Carlosa Alcaraza i Huberta jest możliwy – stwierdziła.

