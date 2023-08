Legenda tenisa z mocnym przesłaniem do Świątek. „Iga powinna to przełknąć, a nie narzekać”

Iga Świątekczeka na początek ostatniego turnieju wielkoszlemowego sezonu 2023. US Open to impreza, z którą reprezentantka Polski ma dobre wspomnienia. Przed rokiem nie dała szans rywalkom, zdobywając mistrzowski tytuł. W finale w dwóch setach pokonała Ons Jabeur. W tym roku można spodziewać się dużych emocji i zaciętej rywalizacji ze strony najgroźniejszych rywalek 22-latki takich jak Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina czy Jessica Pegula.

Legenda tenisa bez litości dla Igi Świątek

Pierwszą rywalką w turnieju będzie Szwedka Rebecca Peterson. W dalszej części turnieju możliwe jest starcie świątek z Coco Gauff, młodą Amerykanką, która pokonała ją ostatnio podczas zmagań w Cincinnatti. Po nich liderka rankingu WTA udzieliła wywiadu, w którym stwierdziła, że jej „zbiornik energii jest prawie pusty”, narzekając tym samym na wyczerpujące trudy sezonu.

Słowami Polki zdziwiona była jedna z największych legend żeńskiego tenisa w historii. Martina Navratilova w rozmowie z portalem inews.co.uk stwierdziła, że jeśli Świątek czuje się zmęczona, to powinna się zmusić do wzięcia urlopu i trzymać siły na ostatni turniej sezonu WTA. Podkreśliła fakt, że pochodząca z Raszyna zawodniczka nie występowała w zbyt wielu turniejach i powinna czuć się zmęczona nie przed, lecz po US Open.

– Jeśli nie możesz się z tego podnieść... Jeżeli jesteś tak zmęczona psychicznie, to nie graj! To zrób sobie przerwę i skoncentruj się na turnieju WTA kończącym sezon. Po prostu, weź sobie wolne. Zmuś się do wzięcia tego urlopu – powiedziała Navratilova. – Iga powinna to przełknąć, a nie narzekać, że jest zmęczona. Ja byłam zmęczona po US Open, ale nie przed. Po prostu powiedz sobie: „OK, u mnie wszystko w porządku. To tylko dwa tygodnie, siedem meczów, muszę ciężko popracować przez może 20 godzin przez następne dwa tygodnie – dodała legendarna czeska tenisistka cytowana przez portal WP Sportowe Fakty.

Początek rywalizacji w US Open 2023

US Open 2023 rozpocznie się 28 sierpnia i potrwa do 10 września. Tytułu w rywalizacji mężczyzn broni Hiszpan Carlos Alcaraz.

