Dlaczego Aryna Sabalenka jest zdesperowana? Ma jasny cel

Aryna Sabalenka mówi otwarcie, że nie jest zafiksowana na tym, by prześcignąć Igę Świątek w rankingu WTA. Na konferencjach prasowych twierdzi, iż nie myśli o tym podczas meczów czy treningów i dla niej liczy się jedynie ciągły rozwój. Mimo tego John McEnroe uważa, że w pewnym sensie Białorusinka jest zdesperowana, aby w końcu wyprzedzić Polkę.

Znany ekspert nie ma wątpliwości co do Aryny Sabalenki

– Uważam, że już bardziej nie może sobie pomóc, ale na pewno o tym myśli, bo ludzie ciągle jej o tym przypominają – powiedział ekspert cytowany przez portal tennis365.com. Rzeczywiście trudno mu nie przyznać racji, skoro Białorusinka jest pytana o rywalizację z Polką niemalże na każdym kroku, a szczególnie przed każdym kolejnym prestiżowym turniejem. Takim oczywiście jest też trwający właśnie US Open.

– Ona i Iga od pewnego czasu stoją w miejscu w rankingach. Aryna Sabalenka jest w desperacji, by w końcu przeskoczyć tę przeszkodę, znaleźć się na pozycji liderki, by w pewnym momencie móc nazwać się światowym numerem jeden. To byłoby absolutnie świetne. Biorąc pod uwagę, gdzie była jeszcze kilka lat temu, to wspaniałe, czego dokonała – stwierdził McEnroe.

Co musi zrobić Aryna Sabalenka?

W tym kontekście warto przypomnieć, co musi się stać, aby pochodząca z Mińska zawodniczka faktycznie wskoczyła na fotel liderki. Jako że w poprzedniej edycji dotarła zaledwie do półfinału, ma znacznie mniej punktów do obrony niż Iga Świątek, która triumfowała w 2022 roku. To doskonała wiadomość dla 25-latki.

Aby w końcu osiągnęła cel, do którego dąży od dłuższego czasu, musi zrobić jedną rzecz – tylko i aż. Wystarczy bowiem, aby w nowojorskim Wielkim Szlemie dotarła do jednej rundy dalej niż reprezentantka naszego kraju. Dla przykładu – jeśli raszynianka odpadnie w ćwierćfinale, Sabalenka przegoni ją, o ile przejdzie do półfinału.

