Rafael Nadal będzie szkolił następczynię Igi Świątek. Polski talent został wyróżniony

W przypadku polskich tenisistek, w ostatnich dekadach fani tenisa znad Wisły nie mają powodów do narzekań. Szlaki w światowej czołówce po latach zapaści przetarła Agnieszka Radwańska, docierając m.in. na drugie miejsce w rankingu WTA, grając również np. w finale wielkoszlemowego Wimbledonu (2012). Po erze „Isi” przyszedł czas na Igę Świątek, która zaczęła zapisywać piękną, złotą kartę polskiego tenisa.

Barbara Kostecka będzie szkolona w akademii Rafaela Nadala

Raszynianka, która trzykrotnie sięgnęła po tytuł najlepszej tenisistki na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) oraz raz US Open (2022), już za kilka lat może mieć utalentowaną rodaczkę w tourze WTA. O kim mowa? O Barbarze Kosteckiej. Mająca 14 lat tenisistka właśnie dołączyła do akademii, którą firmuje Rafael Nadal. Idol Świątek będzie miało okazję szlifować diament, który za parę lat może stać się naprawdę mocno świecący. O blasku można zresztą wyczytać w mediach społecznościowych na profilu akademii, która oficjalne zaprezentowała Kostecką.

Polka to córka Joanny Sakowicz-Kosteckiej, obecnie ekspertki tenisowej Canal+ Sport, w przeszłości czynnie uprawiającej ten sport. Czternastolatka z najświeższych sukcesów ma na swoim koncie złote medale tegorocznych mistrzostw Polski do lat 14, zarówno wśród singlistek, jak i deblistek. Kostecka zdobyła też brąz ME U-14 w grze podwójnej.

Akademia Rafy Nadala prowadzona jest przez jego wujka Toniego na Majorce. Co ciekawe, najsłynniejszym podopiecznym jest Casper Ruud. Norweg to dwukrotny finalista Rolanda Garrosa (2022 i 2023) oraz US Open (2022). Przed rokiem w grze o tytuł w Paryżu przegrał z… Rafą Nadalem 3:6, 3:6, 0:6.

Iga Świątek zagra w WTA Finals

Kibice światowego tenisa już powoli przygotowują się do zakończenia sezonu. W przypadku Świątek do zagrania będzie jeszcze prestiżowy WTA Finals, który w tym roku odbędzie się od 29 października do 5 listopada w Cancun.

Meksykańska lokalizacja jest dosyć kontrowersyjna, chociażby ze względu na… stan prac budowlanych w miejscu gier najlepszych tenisistek świata, spoglądając na doniesienia prosto z mediów społecznościowych.

W poprzednim sezonie najlepsza podczas WTA Finals okazała się Caroline Garcia. Francuska nie będzie jednak bronić tytułu, bo obecnie nie pozwala na to jej światowa pozycja. Oprócz Świątek, będącej wiceliderką rankingu WTA, w Meksyku zagrają: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova i Karolina Muchova. Czyli osiem najlepszych tenisistek globu.

