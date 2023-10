Kapitalny comeback Barbory Krejcikovej. Magda Linette przegrywa na inaugurację WTA Elite Trophy

Już we wtorek ruszyła rywalizacja w turnieju WTA Elite Trophy 2023. Jest to odpowiednik WTA Finals dla zawodniczek z dalszych miejsc w rankingu i nazywane są małymi Mistrzostwami WTA. Bierze w nich udział nasza rodaczka – Magda Linette, która trafiła do grupy z Barborą Krejcikovą i Darią Kasatkiną. To właśnie Czeszka była jej pierwszą rywalką na tym turnieju.

W przeszłości Magda Linette przegrywała z Barborą Krejcikową dwa razy. Było to podczas turniejów w Toronto w 2017 roku i w pierwszej rundzie WTA Doha w 2022 roku. Teraz Magda Linette miała szansę, by zmienić tę passę. Magda Linette źle weszła w ten mecz Niestety mecz z Barborą Krejcikovą rozpoczął się źle dla Magdy Linette. Poznanianka już w pierwszym gemie została przełamana. Polka dość szybko mogła się zrewanżować rywalce, bo prowadziła 40:15 i mogła szybko odrobić straty, ale niestety nie wykorzystała tej doskonałej szansy. Co ciekawe kolejną szansę na przełamanie Biało-Czerwona miała w czwartym gemie, ale znów nie dała rady tego dokonać. Niestety to, czego nie udało się dokonać Magdzie Linette w poprzednich gemach, wyszło Barborze Krejcikovej, która miała drugiego break-pointa w tym meczu i go wykorzystała, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 1:4 i już miała otwartą drogę do zwycięstwa w pierwszym secie. Niestety dla Polki tak też się stało, choć Polka miała kolejne break-pointy w szóstym gemie. Czeszka grała bardzo nierówno od początku tego spotkania, ale w tych decydujących momentach pierwszego seta zawodniczka potrafiła wznieść się na wyżyny i najpierw obronić swoje podanie, a potem zatriumfować 2:6. Mocne otwarcie drugiego seta Drugą partię Magda Linette zaczęła już zdecydowanie lepiej, bo od zwycięstwa bez straty punktu. W drugiej partii Polka zdobyła pierwsze i upragnione przełamanie. Krejcikova bardzo pomogła poznaniance w osiągnięciu pozytywnego wyniku, bo na koniec popełniła podwójny faul na zagrywce, dzięki czemu nasza tenisistka mogła cieszyć się z prowadzenia. Polka nawet mogła prowadzić 4:0, ale nie wykorzystała swojej szansy. Niestety przy wyniku 3:1 Czeszka miała kolejne w tym meczu break-pointy. Niestety dla Linette naszej reprezentantki wykorzystała jednego z nich i odrobiła stratę jednego przełamania, a potem doprowadziła do wyrównania 3:3. Kontrowersje i comeback Barbory Krejcikovej Jakby tego było mało w siódmym gemie doszło do kontrowersji. Jeden z sędziów krzyknął "aut", ale Magda Linette odbiła tę piłkę i posłała ją daleko poza kort. Ostatecznie arbiter tego spotkania przyznał punkt Czeszce, co rozwścieczyło Polkę. Wyraźnie zdeprymowana poznanianka próbowała walczyć o ten punkt, ale nie była w stanie nic wskórać. Ten gem i kolejne padły łupem Krejcikovej, która z niekorzystnego wyniku 3:0 wyszła na prowadzenie 3:5. Chwilę później 10. rakieta świata miała piłki meczowe Biało-Czerwonej udało się wybronić i wygrać. Niestety w kolejnej partii wyżej notowana tenisista dopięła swego i pokonała Magdę Linette 3:6 w tym secie, a w całym meczu 0:2. Czytaj też:

