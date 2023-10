Dramat rywalki Igi Świątek. Musiała wycofać się z WTA Finals

Wielkimi krokami zbliża się turniej WTA Finals wieńczący sezon kobiecego tenisa. W tych zmaganiach Iga Świątek będzie miała po raz ostatni w tym roku szansę na wyprzedzenie Aryny Sabalenki, która ma 630 pkt przewagi nad Polką.

Dramat Karoliny Muchovej. Musi wycofać się z WTA Finals

Niestety pojawiły się też przykre wieści. Czeszka Karolina Muchova poinformowała na swoim Instagramie o konieczności wycofania się ze zmagań w meksykańskim Cancun z powodu kontuzji nadgarstka. Tenisistka walczy z tą kontuzją od US Open, gdzie dotarła do półfinału. Od tamtej pory nie wyszła ani razu na kort.

"Ze złamanym sercem ogłaszam, że muszę zrezygnować z mojego pierwszego turnieju WTA Finals w Cancun. Razem z zespołem i lekarzami próbowaliśmy wszystkiego do ostatnich chwil, aby wyleczyć moją kontuzję nadgarstka. Niestety, czas potrzebny na rekonwalescencję jest dłuższy niż byśmy tego oczekiwali i dlatego musiałam zrezygnować z gry. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by w 2024 roku otrzymać kolejną szansę" – napisała na Instagramie.

WTA Finals: Kto zastąpi Karolinę Muchovą?

Jej miejsce zajmie Greczynka Maria Sakkari, która w rankingu WTA zajmuje dziewiąte miejsce. Turniej odbędzie się w dniach 29 października – 5 listopada w meksykańskim Cancun. Z racji tego, że te zawody rozgrywane będą w Meksyku trzeba uważać na godziny meczów. Należy wziąć pod uwagę różnicę czasu. I choć tenisistki zaczną pojawiać się na kortach o 17:00 czasu miejscowego, u nas będzie to 23:00.

Poza nią, Igą Świątek i Aryną Sabalenką na tym turnieju wystąpią Amerykanka Coco Gauff, reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina, Jessica Pegula z USA, Tunezyjka Ons Jabeur oraz rodaczka Muchovej, Czeszka Marketa Vondrousova. W ubiegłym WTA Finals wygrała Caroline Garcia, ale w tym roku nie udało jej się zakwalifikować.

