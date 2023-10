Najnowszy ranking WTA. Iga Świątek coraz bliżej Aryny Sabalenki

Jak co poniedziałek ukazał się najnowszy ranking WTA. Ten jest tym razem wyjątkowy, bo już nie uwzględnia punktów za ubiegłoroczne turnieje w meksykańskiej Guadalajarze i WTA Finals. Oznacza to, że w tym rankingu zawodnicy mają tylko punkty uzbierane w tym roku, co sprawiło, że pojawiło się sporo przetasowań. Jest też dobra wiadomość dla Igi Świątek.

Walka o fotel lidera rankingu WTA Trwa

Polka co prawda nadal jest drugą rakietą świata, ale jej strata do pierwszej Aryny Sabalenki jest zdecydowanie mniejsza. Z 836 spadła do 630 punktów, co oznacza, że w ostatnim turnieju WTA Finals, który rozegrany zostanie w dniach 29 października – 5 listopada rozstrzygnie się, kto zakończy sezon w fotelu lidera.

Odjęcie punktów z zeszłego roku spowodowało sporo zmian w pierwszej dziesiątce rankingu WTA. Coco Gauff utrzymała trzecią pozycję, ale teraz jej strata do Igi Świątek wynosi 1 840 punkty. Z kolei na czwarte miejsce wskoczyła Jelena Rybakina, która wyprzedziła Jessicę Pegulę.

Magda Linette utrzymała swoją pozycję

O dwie pozycje z ósmej na szóstą awansowała triumfatorka Wimbledonu – Marketa Vondrousova. Na siódmej lokacie utrzymała się rywalka Czeszki z finału Wielkiego Szlema – Ons Jabeur, a na ósmą pozycję awansowała rodaczka triumfatorki zmagań na trawie – Karolina Muchova. Największy spadek, bo aż o trzy pozycje z szóstej na dziewiątą zanotowała Greczynka Maria Sakkari, a TOP 10 zamyka Czeszka Barbora Krejcikova, która zajęła miejsce Francuzki Caroline Garcii.

Jeśli chodzi o inne Polki w najnowszym rankingu WTA, to Magda Linette zachowała swoją 23. pozycję, a Magdalena Fręch spadła aż o dziesięć pozycji na 79. lokatę. Na dalszych pozycjach najnowszego notowania Katarzyna Kawa awansowała na 213 pozycję, Weronika Falkowska plasuje się w czwartej setce (321. miejsce), podobnie jak Maja Chwalińśka – 371. i Urszula Radwańska, która jest 398.

Ranking WTA na dzień 23 października 2023

Najnowszy ranking WTA Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Liczba punktów 1. Aryna Sabalenka Białoruś 8425 2. Iga Świątek Polska

7795 3. Coco Gauff Stany Zjednoczone 5955 4. Jelena Rybakina

Kazachstan

5865 5. Jessica Pegula Stany Zjednoczone 4895 6. Marketa Vondrousova

Czechy 4475 7. Ons Jabeur

Tunezja 4195 8. Karolina Muchova

Czechy 3839 9. Maria Sakkari Grecja 3663 10. Barbora Krejcikova Czechy 3450 23. Magda Linette Polska 1876

