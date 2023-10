Co z karierą Aryny Sabalenki? Rosyjskie media mocno jej to wypominają

Po tegorocznej edycji US Open w kobiecym tenisie zmieniła się liderka rankingu WTA. Wiele tygodni pogoni Aryny Sabalenki za Igą Świątek w końcu zaowocowało wejściem Białorusinki na tron. Wcześniej to Polka królowała przez kilkadziesiąt tygodni, lecz po nowojorskim Wielkim Szlemie musiała uznać wyższość największej rywalki. Nie wiadomo jednak, jak długo 26-latka będzie w stanie utrzymać swoją pozycję. Rosyjskie media sugerują, że nie koncentruje się na tenisie tak, jak powinna.

Aryna Sabalenka gwiazdą światowego formatu

W tym kontekście warto wspomnieć, że do zmiany na szczycie klasyfikacji generalnej może dojść jeszcze w tym roku, choć do zakończenia sezonu pozostał zaledwie jeden turniej, czyli WTA Finals. Gdyby jednak pochodząca z Mińska zawodniczka spisała się słabo w Cancun, a raszynianka wygrałaby cały turniej, miałaby dużą szansę na powrót na pierwsze miejsce. Jeszcze do niedawna przewaga Aryny Sabalenki nad Igą Świątek wynosiła ponad 1000 punktów. Aktualnie jednak wynosi tylko 630, więc Białorusinka musi mieć się na baczności.

Na portalu news.sportbox.ru pojawił się jednak artykuł, w którym autor zaczyna wątpić w to, czy 26-latka będzie w stanie dalej dominować na kortach w niedalekiej przyszłości. Po US Open zagrała w zaledwie jednym turnieju – China Open, wygranym de facto przez Polkę. W Pekinie dotarła tylko do ćwierćfinału, w którym to odpadła po starciu z Jeleną Rybakiną.

Rosyjskie media wypomniały to Arynie Sabalence

Wobec Aryny Sabalenki dość szybko pojawiły się więc spore wątpliwości. Dotyczą one przede wszystkim faktu, iż stała się ona gwiazdą światowego formatu, ze ścisłego topu i coraz częściej można ją widywać na celebryckich imprezach. Ostatnio na przykład pojawiła się na takowej wraz z Caroline Woźniacki, Victorią Beckham czy Sereną Williams. W związku z ostatnią z wymienionych wybuchł nawet pewien skandal.

„Najlepsza tenisistka na świecie zmieniła się w imprezowiczkę. Czy jej kariera jest zagrożona?” – czytamy we wspomnianym artykule. Wypomniano jej, że wcześniej ograniczała się do wspólnych wyjść wraz z partnerem Konstantinem Kołcowem i spotkań ze swoją przyjaciółką Paulą Badosą, a teraz gości na eventach firm takich jak Vogue albo pokazuje się na Fashion Weekach. „Ważne, aby umiała znaleźć równowagę. Łączenie kariery sportowej z modowymi imprezami nie jest łatwe” – podsumowano.

