Tak wygląda ranking ATP na koniec sezonu. Hubert Hurkacz wykonał zadanie

Zakończony już sezon ATP był długi i pełen emocji. Polscy kibice ze szczególną ciekawością obserwowali poczynania Huberta Hurkacza, który pod sam koniec walczył jak lew, by znaleźć się w turnieju ATP Finals. Cel udało się osiągnąć, jednak w niekoniecznie taki sposób, jak zakładał sobie to wrocławianin. Na zawodach w Turynie był jedynie jako rezerwowy, ale i tak pojawił się na korcie. Teraz przyszedł czas na podsumowanie.

Przez znaczną część sezonu numerem jeden w światowym zestawieniu był Hiszpan Carlos Alcaraz. Mimo tego to Novak Djoković uznawany był za zdecydowanie najlepszego tenisistę świata, a jego osiągnięcia mówią same za siebie. Serb zwyciężył trzy turnieje Wielkiego Szlema, a w Wimbledonie dotarł do finału, gdzie wyeliminował go właśnie młody tenisista z półwyspu Iberyjskiego. 36-latek postawił „kropkę nad i” w zawodach Nitto ATP Finals w Turynie, gdzie zwyciężył i zamknął jakiekolwiek dyskusje na temat tego, kto powinien być światową „jedynką”.

Hubert Hurkacz przez większość czasu był tenisistą z drugiej dziesiątki rankingu ATP. Dopiero pod koniec sezonu wziął się za wykonywanie zadania, jakim był zamiar powrotu do TOP10. Udało się to osiągnąć po zwycięstwie w turnieju Masters ATP 1000 w Szanghaju. Polak dotarł też do finału zawodów w Bazylei, ale tam został pokonany przez Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime. W Paryżu także nie zwyciężył, ale utrzymał się na dziewiątej lokacie. Ostatecznie może być pewien, że do końca tego roku utrzyma się w najlepszej dziesiątce.

Ranking ATP na koniec sezonu 2023 Miejsce: Imię i nazwisko: Kraj: Liczba punktów 1. Novak Djoković Serbia 11245 2. Carlos Alcaraz Hiszpania 8855 3. Daniił Miedwiedwiew 7600 4. Jannik Sinner Włochy 6490 5. Andriej Rublow 4805 6. Stefanos Tsitsipas Grecja 4235 7. Alexander Zverev Niemcy 3985 8. Holger Rune Dania 3660 9. Hubert Hurkacz Polska 3245 10. Taylor Fritz Stany Zjednoczone 3100

