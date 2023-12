Wielki powrót Rafaela Nadala. Wiemy, kiedy znów pojawi się na korcie

Rafael Nadalprzez kilkanaście lat dostarczył wielu wspaniałych emocji kibicom tenisa. Hiszpan uchodzi za legendę kortów ziemnych. Aż czternastokrotnie wygrał wielkoszlemowy Roland Garros, czego nie dokonał żaden inny zawodnik. Ostatni czas był dla niego olbrzymim wyzwaniem. Problemy zdrowotne sprawiły, że kibice zaczęli zastanawiać się, czy jeszcze ujrzą go w profesjonalnym turnieju.

Rafael Nadal wraca do rywalizacji

Ostatni mecz były lider rankingu ATP rozegrał w styczniu 2023 roku. Odpadł wówczas w drugiej rundzie Australian Open. Walkę na najwyższym poziomie utrudniała mu kontuzja biodra. Nadal zdecydował się na radykalny krok. Zabieg artroskopii biodra oznaczał długą przerwę i konieczność rehabilitacji.

Od jakiegoś czasu do kibiców dochodziły informacje o progresie w dochodzeniu do zdrowia zawodnika. Widać było także Nadala trenującego na korcie. Wreszcie nadeszły oficjalne informacje – i to od samego zawodnika. W zamieszczonym w mediach społecznościowych materiale 37-latek oznajmia, że wróci do rywalizacji już na początku stycznia. Weźmie udział w rozpoczynającym się 31 grudnia turnieju ATP 250 w Brisbane.

– Po roku przerwy od rywalizacji, nadszedł czas powrotu. Pojawię się na korcie w Brisbane w pierwszym tygodniu stycznia. Do zobaczenia! – powiedział Nadal w filmiku, co ucieszyło wszystkich fanów tenisa ziemnego na świecie.

Kariera tenisowa Rafaela Nadala

Rafael Nadal stracił przez uraz dobytek punktowy. Obecnie plasuje się na 664. miejscu w rankingu ATP, lecz z pewnością będzie mógł liczyć między innymi na dzikie karty od organizatorów zmagań. Hiszpan to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych – 14 z nich to triumfy w Roland Garros. Dodatkowo wygrał aż 92 turnieje rangi ATP.

