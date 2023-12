Dramat legendy tenisa. Zdiagnozowano u niej poważną chorobę

Wieści o złym stanie zdrowia Chris Evert obiegły świat na początku 2022 roku. Wówczas legendarna tenisistka przekazała, że lekarze wykryli u niej nowotwór złośliwy jajnika, na który dwa lata wcześniej zmarła jej siostra Jeanne. Choroba została wykryta wcześnie, w związku z czym chemioterapia przyniosła pozytywne rezultaty. Niestety jej problemy zdrowotne nie dobiegły końca.

Chris Evert poinformowała o nawrocie nowotworu złośliwego

18-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej zdążyła już ogłosić, że pokonała nowotwór i opowiedziała swoją historię. Podkreśliła wówczas, jak ważna jest profilaktyka oraz doceniła siebie za to, iż w odpowiednim momencie wybrała się do lekarza. Dokładnie 8 listopada, kiedy Iga Świątek wygrała turniej WTA Finals w Cancun, Chris Evert została zaproszona do wręczenia pucharu zwyciężczyni i wyglądała na zdrową.

Niestety okazuje się, że zwycięstwo nad chorobą zostało ogłoszone zbyt wcześnie, mimo tego, że lekarze dawali niskie prawdopodobieństwo na powrót nowotworu. Emerytowana gwiazda tenisa przekazała oświadczenie za pośrednictwem ESPN na platformie X, że ponownie zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy. Nauczona poprzednimi doświadczeniami 68-latka znów wybrała się w odpowiednim momencie na badania i został on wykryty we wczesnym stadium.

„Odkąd dwa lata temu po raz pierwszy zdiagnozowano u mnie raka, bardzo otwarcie opowiadam o swoich doświadczeniach. Chciałam przekazać wszystkim nowe wieści. Mój nowotwór powrócił. Chociaż jest to diagnoza, której nigdy nie chciałam usłyszeć, po raz kolejny cieszę się, że został wykryty wcześnie. W zeszłym tygodniu przeszłam kolejną operację. Lekarze znaleźli komórki nowotworowe w tym samym obszarze miednicy. Usunięto wszystkie komórki i rozpoczęłam kolejną rundę chemioterapii” – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

