Rosyjska tenisistka będzie grała dla Polski. Decyzja już zapadła

Od dłuższego czasu rosyjscy sportowcy są na cenzurowanym ze względu na wojnę w Ukrainie, którą wywołało państwo rządzone przez Władimira Putina. W efekcie zostali oni ukarani zepchnięciem na margines świata sportu niemal we wszystkich dyscyplinach. Jedna z tenisistek pochodzących z tego kraju niebawem będzie jednak reprezentowała Polskę, o czym poinformowała Interia.

Rosjanka zagra dla Polski

Chodzi bowiem o Walerię Olianowską, która od 6 lat z przerwami mieszka w Polsce. Niedawno zresztą zrobiło się o niej całkiem głośno, gdy otrzymała dziką kartę, dzięki której mogła wystąpić w turnieju ITF w Kozerkach. Kontrowersje wokół tej decyzji dotyczyły wspomnianego już wykluczenia rosyjskich zawodników, jednakże Polski Związek Tenisowy wówczas dość szybko rozwiał wszelakie wątpliwości. Według oświadczenia opublikowanego przez federację 22-latka grała jako zawodniczka bez flagi, ponieważ wcześniej wystosowała prośbę do WTA o usunięcie rosyjskiej z jej profilu zawodniczego.

Był to efekt tego, iż tenisistka czuje się bardziej związana z Polską niż krajem, w którym się urodziła. Dodatkowo starania o obywatelstwo naszego kraju rozpoczęła jeszcze w 2020, co potwierdzał nawet sam Kamil Bortniczuk, do niedawna Minister Sportu i Turystyki. Dodatkowo wątpliwości wobec swojej osoby rozwiewała sama zawodniczka. 22-latka publicznie potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę i nigdy nie zmieniła swojego zdania w tej kwestii.

Wszystko wskazuje na to, że starania Walerii Olianowskiej w końcu pozwoliły jej osiągnąć oczekiwany cel i jest dzięki temu bardzo szczęśliwa. – W Polsce czuję się wręcz rewelacyjnie. Szczególnie w sytuacji, w sytuacji, w jakiej byłam i w jakiej teraz jestem, to niebo a ziemia. Bardzo dziękuję Polsce za tę możliwość i wszystkim, którzy mi pomagali. Każdego dnia dziękuję za to, jakie mam możliwości – powiedziała, cytowana przez Interię.

