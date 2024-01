Hubert Hurkacz nie dał rady z Alexandrem Zverevem. Polak miał piłki meczowe

Po godz. 9:00 w niedzielę 7 stycznia rozpoczęło się drugie spotkanie w ramach United Cup. Biało-Czerwoni po raz pierwszy awansowali do finału tego prestiżowego turnieju. Naprzeciwko siebie stanęli Hubert Hurkacz i Alexander Zverev. Większą presję mógł odczuwać Niemiec, ponieważ w pierwszym starcu Iga Świątek pokonała jego rodaczkę – Angelique Kerber 2:0. Pierwsza rakieta świata pokazała klasę w drugim secie, ponieważ zatriumfowała do zera, tracąc tylko siedem punktów po drodze.

United Cup: Hubert Hurkacz zachował więcej zimnej krwi

W związku z tym to Niemcy musieli gonić Polaków, by wrócić do gry i powalczyć o tytuł United Cup w mikście. Ten mecz bardzo dobrze rozpoczął się dla Huberta Hurkacza, który obronił swój serwis. Dzięki temu Biało-Czerwoni wyszli na prowadzenie 1:0. Niestety Zverev odpowiedział tym samym.

Pierwszy set był bardzo wyrównany, a zwycięzcę musiał wyłonić tie-break. W nim więcej zimnej krwi zachował Hubert Hurkacz, który wygrał 7:3.

Thriller w drugiej partii i trzeci set

W drugiej partii Niemiec musiał ruszyć do odrabiania strat. Pierwszą realną szansę miał przy wyniku 2:3, kiedy miał pierwsze dwa break pointy. Na szczęście Hubert Hurkacz pokazał klasę i dzięki skutecznej zagrywce, obronił swoje podanie. Kiedy wszystko wskazywało, że ten set zbliża się do tie-breaka, Zverev był bliski przełamania „Hubiego” przy wyniku 5:6. Na szczęście decydująca piłka nie trafiła w aut. W kolejnej akcji Polak poszedł za ciosem i wygrał punkt, a później całego gema.

Przed tym tie-breakiem widać było, że tenisista był wyczerpany, co działało na korzyść Hurkacza. Tylko trzeba było to wykorzystać. Od początku dogrywki Polak był bardziej aktywny, dzięki czemu szybko wyszedł na prowadzenie 2:0. Zverev jednak szybko wyrównał i wyszedł na prowadzenie 2:3. Wrocławianin miał dwie piłki meczowe, ale niestety żadnej z nich nie wykorzystał. Ostatecznie ta partia zakończyła się wynikiem 6:8 dla Niemców, którzy tym samym doprowadzili do wyrównania.

Trzeci set zakończył się wynikiem 4:6, co oznacza wyrównanie stanu tego spotkania. O tym, kto wygra tegoroczny United Cup zadecyduje mikst. Do gry awizowani byli Świątek i Hurkacz oraz Siegemund i Marterer.

