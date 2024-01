Iga Świątek rozgromiła Angelique Kerber w finale United Cup. Koncert w drugim secie

Reprezentacja Polski z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem w składzie dotarła do finału United Cup. Po drodze Biało-Czerwoni rozprawili się z Brazylią i Hiszpanią w fazie grupowej, a następnie rozbili Chiny i Francję. Rywalami naszych tenisistów w finale United Cup były Niemcy, które wcześniej ograły gospodarzy – Australię. To starcie rozpoczęło się od pojedynku najlepszego polskiego sportowca 2023 roku z Angelique Kerber – byłą liderką światowego rankingu.

United Cup: Iga Świątek nie pozostawiła złudzeń rywalce w drugim secie

Początek tego spotkania był bardzo wyrównany. Dopiero przy wyniku 2:2 i serwisu Igi Świątek rozpoczęła się prawdziwa batalia. Kerber miała dwie okazje do przełamania, ale po wielu wymianach Iga Świątek dała radę się obronić. W kolejnym gemie sytuacja się powtórzyła, tylko w drugą stronę. Polka miała dwa break pointy, których ostatecznie nie wykorzystała.

Przy wyniku 3:3 Niemka po raz kolejny zaatakowała Polkę. Jej świetne returny sprawiły, że wyszła na prowadzenie 30:40 i miała okazję do pierwszego przełamania w tym meczu. Iga Świątek doprowadziła do wyrównania, ale po kolejnej piłce Kerber znów miała break pointa. Ostatecznie rywalce nie udało się wygrać przy serwisie raszynianki (4:3). Jak powszechnie wiadomo, niewykorzystane okazje lubią się mścić i to miało swoje potwierdzenie w kolejnym gemie.

Raszynianka przełamała Angelique Kerber, a potem dopełniła formalności broniąc swoje podanie i triumfując 6:3. Najwyraźniej taki obrót spraw podłamał doświadczoną Niemkę, która w drugim secie przegrała 6:0, zdobywając po drodze tylko siedem punktów.

Terminarz finału United Cup

Dzięki temu zwycięstwu Polska bardzo przybliżyła się do zwycięstwa w United Cup. W kolejnym spotkaniu Hubert Hurkacz zmierzy się z Alexandrem Zverevem. Początek tego starcia o godz. 9:00.

Po godz. 10:30 polskiego czasu zaplanowano miksta. Do gry awizowani są Świątek i Hurkacz oraz Siegemund i Marterer. Jednak jeśli wrocławianin wygra swój mecz, Biało-Czerwoni będą pewni triumfu i będzie można wystawić rezerwowy skład.

9:00 – Hubert Hurkacz – Alexander Zverev

10:30 – Świątek/Hurkacz – Siegemund/Marterer

