Zaskakujące wyznanie tenisistki. Wypaliła to po meczu ze Świątek

Iga Świątek była bliska odpadnięcia z Australian Open. Jej rywalka – Danielle Collins prowadziła już 1:4 z przewagą dwóch przełamań, ale mimo to nie dała rady pokonać pierwszej rakiety świata. Nasza reprezentantka w świetnym stylu odwróciła losy meczu i awansowała do 3. rundy. Sama po tym spotkaniu przyznała, że już była na lotnisku, ale ostatecznie udało jej się zawrócić.

Danielle Collins skomentowała pojedynek z Igą Świątek

Na temat tego spotkania wypowiedziała się również Danielle Collins. – Przegrałam 6-4 w trzecim secie z jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, a ona grała świetny tenis – przyznała w rozmowie z wtatennis.com i dodała, że wszystko, co miała najlepszego, zostawiła na korcie.

– Jej gra i kariera mówią same za siebie. Myślę, że wszyscy wiedzieliśmy, czego się spodziewać po Idze – dodała

Amerykańska tenisistka podjęła zaskakującą decyzję

To dla Danielle Collins koniec marzeń o powtórzeniu sukcesu z 2022 roku, kiedy pokonała Igę Świątek i awansowała do finału tego wielkoszlemowego turnieju. – W tym momencie jestem już u schyłku kariery i szczerze mówiąc porażki nie bolą już tak bardzo – przyznała.

– Czuję, że doszedłem do punktu, w którym oczywiście mają one znaczenie i moja kariera wiele dla mnie znaczy, ale pod koniec dnia albo wygrywasz, albo przegrywasz i to tyle – dodała.

Porażka z Igą Świątek i takie podejście sprawiło, że 30-letnia Amerykanka zdecydowała się na zaskakującą deklarację. Tenisistka przyznała, że sezon 2024 będzie jej ostatnim w karierze. – To właściwie będzie mój ostatni sezon rywalizacji – przekazała Collins dziennikarzom.

– Nie wiem dokładnie kiedy (zakończę karierę – przyp. red.), ale to będzie mój ostatni sezon i naprawdę nie mogę się tego doczekać – dodała.

Collins zdradziła plany na przyszłość

Amerykanka przyznała, że jest zadowolona z tego, co osiągnęła. – Czuję, że miałem całkiem niezłą karierę. Z pewnością były w niej wzloty i upadki – podkreśliła.

– Mam inne rzeczy, które chciałbym osiągnąć w moim życiu poza tenisem i chciałbym mieć czas, aby móc to zrobić. Oczywiście posiadanie dzieci jest dla mnie priorytetem – zakończyła.

