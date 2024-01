Magdalena Fręch będzie w stanie powtórzyć sukces? Trener nie ma wątpliwości

Magdalena Fręch podbiła serca kibiców podczas tegorocznej edycji Australian Open. Tenisistka dotarła najdalej spośród wszystkich reprezentantek Polski. Magda Linette pożegnała się z wielkoszlemowym turniejem już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. A ponadto Iga Świątek dość niespodziewanie przegrała w 1/16 finału z Lindą Noskovą. Z kolei 26-latka z Łodzi zaszła aż do 4. rundy, gdzie przegrała dopiero z Coco Gauff.

Trener Magdaleny Fręch: To efekt tego, co robimy

Dzięki swojej postawie Magdalena Fręch zarobiła rekordowe 375 tysięcy dolarów australijskich (ok. 993 tys. zł). Warto zauważyć, że w poprzednim sezonie zarobiła około 360 tys. dolarów amerykańskich, a w całej karierze 1,8 mln. Ponadto 26-latka awansuje w najnowszym zestawieniu do najlepszej pięćdziesiątki oraz wyprzedzi Magdę Linette.

Sukces w wykonaniu łodzianki skomentował na łamach TVP Sport Andrzej Kobierski, trener Magdaleny Fręch. – Nadal będziemy ciężko pracować, budować pewność siebie zawodniczki i jej grę. Jak widać, przynosi to efekty. To tak naprawdę jeden wynik, który o niczym jeszcze nie świadczy. Trzeba pracować. To nie jest żadna nagroda, a efekt tego, co robimy – przyznał.

Magdalena Fręch będzie w stanie powtórzyć sukces?

Na temat tego, czy Magdalena Fręch będzie w stanie jeszcze powtórzyć ten sukces wypowiedział się inny trener tenisa – Artur Szostaczko. – W zeszłym roku mieliśmy podobne wątpliwości do Magdy Linette. I w jej przypadku faktycznie będzie trudno jeszcze powtórzyć taki wyczyn jak półfinał – stwierdził.

– Co do Magdy Fręch to 4. runda jest jeszcze kiedyś w jej zasięgu. To młodsza tenisistka. Jest na podobnym poziomie tenisowym. Nie sądzę jednak, by udało jej się wskoczyć wyżej niż ten ostatni wynik w Australii – dodał.

Po Australian Open Magdalena Fręch zaplanowała chwilę odpoczynku i potem znów będzie walczyć w kolejnych turniejach. Następny start 26-latka zaplanowała podczas WTA 250 Cluj-Napoca. Zmagania zaplanowano w dniach 5-11 lutego.

