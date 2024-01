Daniił Miedwiediew pod wrażeniem Huberta Hurkacza. Ujawnił, co będzie kluczem do zwycięstwa

Hubert Hurkacz bardzo dobrze radzi sobie w wielkoszlemowym Australian Open. Pierwszy raz w karierze Polak dotarł do ćwierćfinału tej imprezy. W IV rundzie pokonał Francuza Arthura Cazaux bez straty seta. Wcześniej poradził sobie z Omarem Jasiką, Jakubem Mensikiem oraz Ugo Humbertem. Teraz z kolei przed nim starcie z Daniiłem Miedwiediewem. I wcale nie jest bez szans.

Miedwiediew z wielkim szacunkiem mówi o Hurkaczu

Rosjanin ma podczas Australian Open większe lub mniejsze problemy. Jego klasa sportowa jest niepodważalna, lecz da się zauważyć, iż jest do ogrania. Na to wskazuje też bilans „Hubiego” w starciach z tym rywalem. Otóż Polak wygrał trzy spotkania przy dwóch porażkach. Wie, jak należy rywalizować z Miedwiediewem. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że 27-latek w latach 2021-2022 docierał do finału imprezy rozgrywanej w Melbourne i ma już niemałe doświadczenie w meczach o największą stawkę.

Sam Miedwiediew z uznaniem wypowiada się o umiejętnościach Hurkacza. Na konferencji prasowej po meczu IV rundy z Nuno Borgesem wskazał, że imponuje mu w szczególności serwis naszego tenisisty.

– Hubert świetnie serwuje. Ciężko jest zareturnować jego serwis. Pod względem liczby asów jest numerem jeden. Możliwe, że w ostatnim roku był najlepiej serwującym graczem – powiedział Miedwiediew.

twitter

Rosjanin wskazał klucz do zwycięstwa

Były lider rankingu ATP nie chce przejmować się niekorzystnym bilansem spotkań z Polakiem. Wie doskonale, że przed nim trudny pojedynek i będzie musiał się sporo napocić, jeśli zamierza wejść do półfinału. Na konferencji prasowej wyjawił swój plan na mecz.

– Kluczem dla mnie będzie utrzymywać własne podanie. Będę próbował go przełamywać albo doprowadzać do tie-breaka i odnieść w nim triumf. Jutro zamierzam się dobrze przygotować do tego mentalnie – podkreślił.

Miedwiediew i Hurkacz zagrają o półfinał Australian Open w środę. Już raz Polak pokonywał tego przeciwnika w walce o czołową czwórkę turnieju wielkoszlemowego. Miało to miejsce podczas Wimbledonu w 2021 roku. Teraz liczymy, że dojdzie do powtórki.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz się nie dał. Rewelacja turnieju wyeliminowanaCzytaj też:

Niesamowity wyczyn polskiego tenisisty. Kibice łapią się za głowy