Hubert Hurkacz przed życiową szansą. Czy Polak wygra Australian Open?

Wrocławianin w poniedziałkowy poranek polskiego czasu pokonał rewelacyjnego Arthura Cazaux, reprezentanta Francji, który zachwycał swoją grą podczas tegorocznego Australian Open. W zderzeniu z Hubertem Hurkaczem „czarny koń” turnieju w Melbourne nie miał jednak zbyt wiele do powiedzenia, o czym najlepiej świadczy mecz przegrany do zera w setach. Tej perspektywy nie zmieniają nawet dwa rozegrane tie-breaki.

Hubert Hurkacz najlepszym spośród serwujących Australian Open

Zgodnie z tradycją fundamentem do wygranej „Hubiego” był atomowy serwis. Mając pewne zagrania na odpowiednio wysokim poziomie, a do tego dobrą grę z głębi kortu przy dłuższych wymianach, Francuz mógł tylko rozłożyć ręce. Hurkacz wygrał zasłużenie, a za Polakiem przemawia nie tylko końcowy wynik, ale też poszczególne statystyki.

W czterech pierwszych meczach Australian Open 2024 „Hubi” zaserwował aż 71 asów serwisowych. Drugi w zestawieniu Alexander Zverev jest słabszy o pięć sztuk tak efektownych zagrań. Co ciekawe, Niemiec w turnieju rozegrał jednak… dwa sety więcej od Polaka. Podobną formę w tym elemencie Hurkacz prezentował w 2023 roku, będąc prawdziwym bombardierem z pola serwisowego. Bez wątpienia najlepszym na świecie.

Dodajmy, że Hurkacz to pierwszy Polak w historii turnieju singlistów w Australian Open, który dotarł do etapu ćwierćfinału. „Hubi” w najlepszej ósemce zmagań w Wielkim Szlemie był tylko raz w karierze, w Wimbledonie w 2021 roku. Wówczas Polak dotarł aż do półfinału, potwierdzając swój ogromny potencjał na londyńskiej trawie.

Jak jednak pokazuje tegoroczna rywalizacja w Melbourne, Polak ma nieograniczone możliwości. A mając tak świetny serwis, może myśleć nawet o finałowym zwycięstwie.

Hubert Hurkacz – Daniił Miedwiediew, gdzie i kiedy oglądać?

Ćwierćfinałowy pojedynek polsko-rosyjski odbędzie się w środę (tj. 24 stycznia) polskiego czasu. Najprawdopodobniej będzie to pierwszy mecz dnia, zatem należy spodziewać się, że Hurkacz i Miedwiediew wyjdą na kort około godziny 2:00 w nocy.

Warto przypomnieć, że wielkoszlemowe zmagania w Melbourne można śledzić w dniach 14-28 stycznia, na antenach Eurosportu. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna zarówno w Eurosporcie Extra w Playerze, jak i za pośrednictwem platform typu Polsat Box Go – gdzie dostępne będą eurosportowe kanały.

Najważniejsze wieści dotyczące Australian Open 2024 będą na bieżąco pojawiać się na sportowych stronach Wprost.pl. Już teraz zachęcamy do śledzenia rywalizacji najlepszych tenisistek i tenisistów świata.

