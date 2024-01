Wielki powrót tenisisty do reprezentacji Polski. Wcześniej był zawieszony

Obecnie emocjonujemy się rywalizacją w wielkoszlemowym Australian Open. W singlu Hubert Hurkacz dotarł już do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem. Jan Zieliński natomiast doskonale radzi sobie w grze deblowej i mikście. W pierwszym z turniejów zameldował się w ćwierćfinale, a w drugim już w półfinale. Impreza na kortach w Melbourne kończy się pod koniec tygodnia, a już teraz można wybiegać w przyszłość do tego, co wydarzy się w pierwszy weekend lutego.

Znamy skład na mecz Polski z Uzbekistanem

W dniach 2-3 lutego reprezentacja Polski zagra z Uzbekistanem w wyjazdowym meczu w ramach Pucharu Davisa. Mariusz Fyrstenberg, który jest kapitanem kadry, ogłosił powołania na to spotkanie. Nie zabrakło miejsca choćby dla Huberta Hurkacza i Jana Zielińskiego.

Szansę na występ otrzymali również Maks Kaśnikowski, Karol Drzewiecki. Czy też powracający do gry Kamil Majchrzak. Szczególnie ten ostatni musi czuć się wspaniale, ponieważ po zawieszeniu za nieumyślne stosowanie dopingu, wrócił w dobrej formie. Do Taszkentu z drużyną poleci również znakomity junior Tomasz Berkieta.

Fyrstenberg: Mamy bardzo mocny skład

Kapitan reprezentacji Polski nie krył ekscytacji swoimi wyborami. Jest zadowolony w szczególności z faktu, że w Taszkencie będzie mógł zagrać Hubert Hurkacz. Ocenił także pozostałych kadrowiczów.

– Mamy bardzo mocny skład. Cieszę się, że Hubert zagra w tym meczu, bo to obecnie jeden z najlepszych tenisistów na świecie. No i jest w bardzo dobrej formie, co udowadnia świetną grą w Australian Open – powiedział Mariusz Fyrstenberg podczas ogłaszania kadry.

– Jest też Maks Kaśnikowski, który małymi kroczkami pnie się w rankingu, jego tenis też idzie coraz bardziej w górę, jest coraz bardziej ofensywny i skuteczny. No Kamil Majchrzak, który po rocznej przerwie wrócił na korty i od pierwszych startów pokazał, że potrafi dobrze grać i ma szansę szybko wrócić do czołówki, a ze swoim doświadczeniem będzie dużym wzmocnieniem kadry. Ta trójka singlistów tworzy naprawdę fajną i solidną drużynę – dodał.

Stawką meczu Uzbekistan – Polska będzie awans do Grupy Światowej I, czyli zaplecza elity Pucharu Davisa. Jeśli chodzi o plan gier, to W piątek, 2 lutego, o godzinie 10:00 rozpocznie się pierwszy mecz singlowy, po czym odbędzie się drugi mecz gry pojedynczej. W sobotę, 3 lutego, o 9:00 będzie rozgrywany debel, a następnie dwa spotkania singlowe.

