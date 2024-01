Aryna Sabalenka dołączyła do tenisowych legend. Iga Świątek może pozazdrościć

Zaledwie godzinę i 11 minut trwał pojedynek ćwierćfinałowy Australian Open pomiędzy Aryną Sabalenką a Barborą Krejcikovą. Czeszka, choć przed spotkaniem upatrywała szans na ogranie rywalki, mogła tylko bezradnie przyglądać się poczynaniom wiceliderki rankingu WTA. Urodzona w Mińsku zawodniczka rozbiła przeciwniczkę 6:2, 6:3.

Aryna Sabalenka w szóstym z rzędu półfinale Wielkiego Szlema

Nie ulega wątpliwości, że największa rywalka Igi Świątek w tourze WTA jest w Melbourne w wyśmienitej formie. Potwierdza to nie tylko postawa na twardych kortach AO 2024, ale też historia. Białorusinka wywalczyła miejsce w szóstym z rzędu półfinale turnieju wielkoszlemowego. Dodajmy, że w ubiegłorocznej edycji Australian Open Sabalenka zdobyła tytuł mistrzowski.

Co do wspomnianej serii, ostatni raz taką formą mogła się popisać Serena Williams. Amerykanka dojechała do takiego świetnego rezultatu w serii w sezonie 2016/17. Póki co takiej regularności z pewnością brakuje u Świątek, która w AO 2024 zakończyła granie już na etapie III rundy. Polka zdecydowanie najlepiej czuje się na kortach Rolanda Garrosa.

Hubert Hurkacz – Daniił Miedwiediew, gdzie i kiedy oglądać?

W grze na kortach w Melbourne nadal jest jeden polski akcent, Hubert Hurkacz. Ćwierćfinałowy pojedynek polsko-rosyjski odbędzie się w środę (tj. 24 stycznia) polskiego czasu. Będzie to drugi mecz dnia, zatem należy spodziewać się, że Hurkacz i Miedwiediew wyjdą na kort nie wcześniej niż około godziny 3:30 w nocy.

Warto przypomnieć, że wielkoszlemowe zmagania w Melbourne można śledzić w dniach 14-28 stycznia, na antenach Eurosportu. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna zarówno w Eurosporcie Extra w Playerze, jak i za pośrednictwem platform typu Polsat Box Go – gdzie dostępne będą eurosportowe kanały.

Najważniejsze wieści dotyczące Australian Open 2024 będą na bieżąco pojawiać się na sportowych stronach Wprost.pl. Już teraz zachęcamy do śledzenia rywalizacji najlepszych tenisistek i tenisistów świata.

