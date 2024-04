Iga Świątek poznała rywalkę. W poprzedniej rundzie miała problemy

We wtorek rozpoczęły się zmagania WTA 1000 Mutua Madrid Open. Tytułu broni Aryna Sabalenka, która pokonała w ubiegłym roku Igę Świątek w finale tej rywalizacji. Polka na pewno liczy na rewanż i rehabilitację za porażkę w półfinale turnieju w Stuttgarcie z Jeleną Rybakiną.

Dramatyczne zwycięstwo Wang Xiyu z Aną Bogdan

Z racji tego, że Iga Świątek jest rozstawiona, rozpoczyna zmagania w turnieju WTA 1000 w Madrycie od drugiej rundy. Jej potencjalną rywalką była zwyciężczyni potyczki Wang Xiyu – Ana Bogdan. Obie te tenisistki rozegrały ze sobą bardzo zacięty mecz.

twitter

Od początku tego spotkania to Chinka bardziej dominowała. 52. rakieta świata prowadziła nawet 5:1, ale wypuściła tę przewagę z rąk. Ana Bogdan doprowadziła do tie-breaka, w którym znów zaczęła mieć problemy. Wang Xiyu prowadziła 5:2 i kiedy wydawało się, że przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę, straciła pięć kolejnych piłek z rzędu i przegrała pierwszą partię.

Drugi set był równie zacięty, ale minimalną przewagę miała Ana Bogdan, która przy wyniku 5:4 miała piłkę meczową. Ostatecznie Wang Xiyu się wybroniła i doprowadziła do tie-breaka, w którym tym razem to ona triumfowała.

Mutua Madrid Open: Iga Świątek poznała swoją rywalkę

Mecz Wang Xiyu z Aną Bogdan trwał 3 godziny i 21 minut i ostatecznie awans do drugiej rundy Mutua Madrid Open zagwarantowała sobie Chinka, która trzeciego seta wygrała 6:2 bez większych problemów i zwrotów akcji. To ona zmierzy się w drugiej rundzie z najwyżej rozstawioną Igą Świątek. Będzie to pierwsze spotkanie tych dwóch tenisistek.

Iga Świątek jest aktualnie najlepszą tenisistką świata. Na początku tego tygodnia Polka zapisała się w historii, gdyż stała się dziewiątą zawodniczką, która przekroczyła próg 100 tygodni na szczycie rankingu WTA.

Czytaj też:

To poprawiło grę Huberta Hurkacza. Tenisista zaimponował ekspertowiCzytaj też:

Rosjanka wbiła szpilę Idze Świątek. Zaskakujące słowa byłej tenisistki