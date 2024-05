Grał na mundialu w Katarze, teraz spadł do III ligi. Czarna sobota byłych reprezentantów Polski

Nie od dziś wiadomo, że Championship to bardzo wymagające rozgrywki, jedne z najtwardszych na całym Starym Kontynencie. Na bezpośrednim zapleczu angielskiej Premier League od lat można znaleźć kilka polskich akcentów. Po sezonie 2023/24 będzie ich jednak już mikroskopijna ilość.

Krystian Bielik i Michał Helik zdegradowani z Championship

Decydujące rozstrzygnięcia zapadły w majówkowy weekend. Nadzieje mógł mieć jeszcze zespół Birmingham, w którym pełne 90 minut rozegrał Krystian Bielik. Polak, tworząc blok defensywny wraz z kolegami, zagrał na zero z tyłu, ogrywając 1:0 Norwich.

Trzy punkty nic jednak nie dały, bo w tym samym czasie bezpośredni przeciwnik w grze o utrzymanie, Plymouth, również wygrał swoje spotkanie. Podobnie jak w przypadku Birmingham, niżej notowany zespół zwyciężył w starciu z potencjalnym faworytem. Plymouth ograło 1:0 Hull. Stało się zatem jasne, że Bielik i jego koledzy nie zdołają wskoczyć na 21. miejsce, ostatnie bezpieczne na poziomie Championship.

Swoje szanse na utrzymanie już wcześniej pogrzebali piłkarze Huddersfield. W sobotę drużyna, w której cały mecz na środku obrony rozegrał Michał Helik, „przypieczętowała” swoją degradację, przegrywając 0:2 na wyjeździe z Ipswich. Co ciekawe, gospodarzom tego spotkania wygrana dała awans do Premier League. Ipswich dołączyło do wcześniej zwycięskiego i pewnego promocji Leicester, wracając do krajowej elity po 22 latach.

Na mundialu u Czesława Michniewicza, teraz w III lidze

Zarówno Bielik, jak i Helik, w niedalekiej przeszłości byli powoływani do reprezentacji Polski. Nieco dłużej bez szans na grę w barwach biało-czerwonych jest Helik, który ostatnio miał okazję być reprezentantem jesienią 2021 roku.

Bielik to zdecydowanie bardziej świeże wspomnienia. Defensywny pomocnik, mogący też grać w roli obrońcy, był ważnym graczem w kadrze prowadzonej przez Czesława Michniewicza. Eks-selekcjoner zabrał nawet byłego gracza m.in. Arsenalu na mundial w Katarze. W 2023 roku Bielik zagrał za to w towarzyskim meczu z Niemcami (1:0).

Po rozstrzygnięciach 46. kolejki Championship stało się jasne, że przynajmniej na końcówkę 4 maja 2024 roku, Bielik i Helik zostali piłkarzami z… III ligi angielskiej.

