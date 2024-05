Hubert Hurkacz pobije życiowy wynik? Poprzeczka zawieszona wysoko

Hubert Hurkacz jest najlepszym polskim tenisistą. Po ostatnim turnieju w Rzymie, gdzie dotarł do ćwierćfinału, udało mu się awansować na najwyższe w karierze – ósme miejsce w rankingu ATP.

Roland Garros: Hubert Hurkacz poznał rywali

Tenisista, podobnie jak Iga Świątek przygotowuje się do tegorocznej edycji Rolanda Garrosa. W żeńskiej wersji tych zmagań tytułu bronić będzie Iga Świątek, która miała bardzo dobre losowanie. W czwartek 23 maja Hubert Hurkacz poznał rywali. 27-latek zmierzy się w pierwszej rundzie z kwalifikantem albo tzw. szczęśliwym przegranym. Jeśli wygra, w kolejnym meczu zmierzy się z triumfatorem meczu Brandon Nakashima – Nicolas Moreno De Alboran.

Czy Hubert Hurkacz da radę pobić życiowy wynik? Zacznijmy od tego, że w ubiegłym roku Polak pożegnał się z Rolandem Garrosem w trzeciej rundzie. Tenisista przegrał wówczas z Juanem Pablo Varillasem z Peru. Najdalej udało mu się dotrzeć do 4. rundy. Miało to miejsce w 2022 roku.

Roland Garros: Hubert Hurkacz poprawi swój życiowy wynik?

W tym roku może być trudno o poprawę tego wyniku. Dlaczego? W 4. rundzie Hubert Hurkacz może trafić na Grigora Dimitrova. Tenisiści mierzyli się ze sobą pięciokrotnie i Polak ani razu z nim nie wygrał. Ostatni raz obaj zawodnicy stanęli naprzeciwko siebie w marcu tego roku na turnieju w Miami. Bułgar triumfował 2:1.

Jeśli najlepszy polski tenisista pokonałby Grigora Dimitrowa, to w tej samej ćwiartce jest również Jannik Sinner, z którym może zmierzyć się w 1/4 finału. Włoch na Rolandzie Garrosie jest rozstawiony z "dwójką" i na pewno należy go uznawać za jednego z faworytów. 22-latek wygrał w tym roku Australian Open, a we French Open najdalej dotarł do ćwierćfinału (2020).

Ten wielkoszlemowy turniej rozpocznie się w niedzielę 26 maja. Finały zaplanowano na weekend 8-9 czerwca.

