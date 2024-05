Wymowna reakcja rywalki Igi Świątek. Nie tego się spodziewała

Już w niedzielę 26 maja rozpocznie się główna część Rolanda Garrosa. W tym roku Iga Świątek będzie bronić tytułu Rolanda Garrosa wywalczonego w 2023 i 2022 roku. Losowanie było korzystne dla Polki, gdyż w pierwszej rundzie zmierzy się z kwalifikantką.

Roland Garros: Iga Świątek poznała rywalkę

Kwalifikacje do tegorocznej edycji French Open już się zakończyły i losowanie wskazało rywalkę dla pierwszej rakiety świata. Pierwszą przeciwniczką Igi Świątek będzie Leolia Jeanjean.

"Ogromna radość, idziemy po więcej!" – napisała na swoim Instagramie po uzyskaniu kwalifikacji do głównej drabinki.

instagram

Wymowna reakcja rywalki Igi Świątek

Najprawdopodobniej jej przygoda z Rolandem Garrosem zakończy się na pierwszej rundzie, gdyż już w pierwszym meczu zmierzy się z królową mączki i Paryża, co nie działa na korzyść kwalifikantki.

Po tym, jak Leolia Jeanjean dowiedziała się, z kim zmierzy się w pierwszej rundzie w Paryżu, zamieściła na swoim Instagramie wymowny wpis, w którym jedną emoji, bez używania słów, wyraziła to, co w danej chwili poczuła. 28-latka zamieściła na relacji screen z wynikiem losowania, a nad nim dodała wymowną buźkę z jedną łzą przy oku. To mówi wiele, bo reprezentantka gospodarzy mogła liczyć na niżej notowaną przeciwniczkę.

Francuzka zajmuje 143. miejsce w światowym rankingu WTA. To nie będzie jej pierwszy turniej wielkoszlemowy. Podczas Australian Open również udało się jej przebrnąć przez kwalifikacje, ale odpadła już w pierwszym meczu przeciwko Caroline Dolehide (2:6, 4:6).

Kiedy mecz Igi Świątek na Roland Garros?

Ponadto w ubiegłorocznej edycji Rolanda Garrosa startowała z dziką kartą. Wówczas udało się jej przebrnąć przez pierwszą rundę, gdzie pokonała Kimberly Birrell.

O tym, czy Leolia Jeanjean będzie w stanie postawić się Idze Świątek, przekonamy się w poniedziałek 27 maja, gdyż to na ten dzień zaplanowano mecz Polki. Na razie nie wiadomo, o której godzinie rozpocznie się to starcie.

Czytaj też:

Legenda przestrzega Igę Świątek. Widzi jedno niebezpieczeństwoCzytaj też:

Roland Garros. Iga Świątek może zapisać się w historii. Jest bliska wyrównania stuletniego rekordu