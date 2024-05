Iga Świątek z uśmiechem otworzyła Rolanda Garrosa. Teraz Polka zagra w hicie!

Przypomnijmy, że liderka rankingu WTA broni tytułu na paryskich kortach. Wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa był wygrywany przez Igę Świątek już trzykrotnie. Polka zaczęła od zwycięstwa w 2020 roku, przedstawiając się światu. Kolejne triumfy to dwie minione edycje, czyli 2022 i 2023. Świątek staje zatem przed szansą dołożenia trzeciego triumfu na paryskiej mączce z rzędu!

Iga Świątek udanie otworzyła turniej w Paryżu

Polska mistrzyni rozpoczęła tegorocznego Wielkiego Szlema w Paryżu od meczu z Leolią Jeanjean. Francuzka to aktualnie numer 148. światowego rankingu. Reprezentantka gospodarzy bez kompleksów podeszła do pojedynku, zaczynając od stosunkowo nie najgorszego 1:2 w gemach. Choć z drugiej strony Jeanjean, szybko dostała lekcję, przegrywając swój pierwszy gem serwisowy na otwarcie meczu. Co tu kryć, po 27. minutach Świątek zwyciężyła 6:1, trzykrotnie przełamując Francuzkę.

Francuska publiczność ożywiła się na otwarcie drugiej partii, kiedy Polka niespodziewanie przegrała swój gem serwisowy. Jeanjean wykorzystała drugą szansę na przełamanie. Ten gem to była odsłona niewymuszonych błędów Świątek wymieszanych z nowymi piłkami, czyli nieco inną rzeczywistością na rakietach obu tenisistek.

twitter

Polka nie przejęła się jednak specjalnie wynikiem 0:1, szybko uspokajając grę i udowadniając raz jeszcze, że w Paryżu czuje się, jak u siebie w domu. Najpierw przełamanie powrotne (1:1), a następnie Świątek wyszła na prowadzenie (2:1). Po 24. minutach Polka ponownie przełamała rywalkę, wychodząc na 4:2 w secie. Świątek potrafiła wykorzystać odpowiednie momenty, tak jak np. słaby drugi serwis, dodatkowo do minimum eliminując własne błędy. Dokładając kilka efektownych uderzeń, Jeanjean nie znalazła sposobu choćby na przeciągnięcie spotkania do trzeciego seta, nie mówiąc już o marzeniach o zwycięstwie i wyeliminowaniu obrończyni tytułu RG.

Kolejną rywalką Polki w Paryżu będzie Naomi Osaka. Japonka w II rundzie uporała się z Włoszką Lucią Bronzetti, wygrywając z Włoszką 6:1, 4:6, 7:5. Choć Osaka to obecnie tenisistka z miejsca 134 w rankingu WTA, kilka lat temu była liderką światowych list. Osaka (rocznik 1997) ma na swoim koncie m.in. dwukrotne zwycięstwa turniejów Wielkiego Szlema w Australian Open (2019 i 2021) oraz tyle samo w US Open (2018 i 2020). Świątek z pewnością będzie musiała uważać na japońską rywalkę.

Roland Garros 2024. Gdzie oglądać mecze Igi Świątek?

Gdzie dokładnie oglądać rywalizację tenisistów i tenisistek w stolicy Francji? Transmisje przeprowadza w Polsce Eurosport 1 oraz Eurosport 2. Dodatkowo transmisje online dostępne są za pośrednictwem Eurosportu Extra w Playerze.

Fanki i fani tenisa będą mogli również skorzystać z takich platform jak np. Polsat Box Go, gdzie przy odpowiednim, sportowym pakiecie, dostępne są oba kanały Eurosportu.

Finały paryskiej imprezy zaplanowane są na 8 i 9 czerwca.

Czytaj też:

Ekspresowa demolka w meczu Magdy Linette. Polka nie miała argumentówCzytaj też:

Thriller w meczu Huberta Hurkacza. Ogromne problemy w pierwszej rundzie