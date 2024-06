Wynik meczu Igi Świątek wywołał burzę i przykre wspomnienia. Sensacyjne wyznanie tenisistki

To był spacerek w wykonaniu Igi Świątek. Liderka światowego rankingu pokonała 6:0, 6:0 Anastazję Potapową i awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Spotkanie trwało zaledwie 40 minut, a Rosjanka ugrała 10 punktów. To wręcz niewiarygodne, z jaką różnicą poziomów mieliśmy do czynienia w rywalizacji o najlepszą ósemkę paryskiej imprezy. Pogrom w wykonaniu reprezentantki Polski wywołał mnóstwo komentarzy w sieci.

Andreea Prisacariu z sensacyjnym wyznaniem

Po pojedynku Świątek z Potapową na wynik zareagował Nick Kyrgios. Słynny australijski tenisista za pomocą emotikonów wyśmiał to, co działo się w Paryżu. Pod jego wpisem na platformie X kibice i dziennikarze dopytywali o szerszy punkt widzenia, ale Australijczyk nie był skory do odpowiedzi.

Dużo bardziej poważnie zrobiło się, gdy głos zabrała Andreea Prisacariu. Rumunka w sezonie 2022 grała ze Świątek w ramach meczu Polska – Rumunia w Billie Jean King Cup. Wtedy nasza zawodniczka triumfowała 6:0, 6:0, a na jej rywalkę spadła fala krytyki, o czym zdecydowała się opowiedzieć.

„Ciekawostka: Kiedy mój kraj zabił mnie, gdy przegrałam z Igą 6:0, 6:0 nikt za mną nie stał, wszyscy mówili, że jestem przegrana i tak dalej. A jednak jakimś cudem nie jestem jedyną, która notuje taki wynik w starciu z nią. To w pewnym względzie jej specjalność” – napisała na platformie X.

twitter

Prisacariu zasugerowała, że nie można oceniać tenisistek tylko na podstawie fatalnego wyniku. Opisała również, jak wyglądała jej sytuacja przed rywalizacją ze Świątek.

– W tamtym czasie byłam w czwartej setce rankingu. Wszystko, czego chciałam, to dać z siebie sto procent, co też zrobiłam. Nie miałam wtedy nawet wychodzić na kort, ale i tak to zrobiłam. Więc tak, przegrana z Igą Świątek do zera szczerze mówiąc nie jest aż tak tragiczna – dodała.

Świątek z szansą na kolejny wielki sukces

Po wyraźnej dominacji w spotkaniu z Potapową Iga Świątek w ćwierćfinale Rolanda Garrosa zagra z Marketą Vondrousovą. Dotychczas obie panie mierzyły się ze sobą trzykrotnie i w każdym pojedynku lepsza była Polka. Ich najbliższe starcie odbędzie się we wtorek, 4 czerwca około godziny 12:30.

