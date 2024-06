Iga Świątek i Robert Lewandowski zagrają razem! Świetne wieści dla polskich kibiców

Jak to możliwe? Okazuje się, że terminarze w kalendarzach UEFA oraz WTA dopisują. Jak wiadomo, od 14 czerwca na boiskach w Niemczech odbywać się będą piłkarskie mistrzostwa Europy. Dzień później wystartuje turniej tenisistek Berlin Ladies Open WTA 500. W stolicy Niemiec swój mecz z Austrią (21.06) zagra reprezentacja Polski.

Iga Świątek i Robert Lewandowski zagrają jednego dnia w Berlinie

Niemiecki „Bild” nie ukrywa, że miejscowi spodziewają się prawdziwego najazdu polskich kibiców w czerwcu. Zarówno mecze Świątek, jak i piłkarskiej reprezentacji Polski, z Lewandowskim w składzie, przyciągają ogromne zainteresowanie.

Turniej Berlin Ladies Open WTA 500 będzie dobrą okazją, do zobaczenia liderki światowych list już po wielkoszlemowych rozgrywkach na kortach Rolanda Garrosa. Z drugiej strony, Świątek będzie przed rywalizacją o olimpijskie medale, ponownie w Paryżu. To będzie zatem dobry czas na dopingowanie polskiej mistrzyni, zwłaszcza tak niedaleko od ojczyzny.

Warto jednak już teraz zaopatrzyć się w wejściówki na turniej, bo zainteresowanie – jak informują organizatorzy – jest bardzo duże, nawiązujące do „czasów Steffi Graf”, słynnej niemieckiej mistrzyni. Turniej potrwa w dniach 17-23 czerwca, a bilety dostępne są tu w cenach od 26 (I runda) do 52 euro (finał).

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie wspomniane starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

