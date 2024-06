Iga Świątek miażdży wiele rywalek. Brytyjczycy odnieśli się do tego w zabawny sposób

Iga Świątek wygrała Rolanda Garrosa trzeci raz z rzędu, a czwarty ogółem. Łącznie zdobyła w swojej karierze pięć tytułów wielkoszlemowych, bo do triumfów w Paryżu trzeba też dodać zwycięstwo w US Open (sezon 2022). Nie ma jednak wątpliwości, że nawierzchnia ziemna jest tą, na której Polka czuje się zdecydowanie najlepiej. W wymowny sposób odnieśli się do tego brytyjscy dziennikarze.

Jak powstrzymać Świątek?

Brytyjskie media zastanawiały się, czy jest sposób, żeby powstrzymać polską tenisistkę. Sporo na temat jej zwycięskiego finału z Jasmine Paolini napisał „The Telegraph”. Najpierw podkreślono, że triumf Świątek w Paryżu był jednym z najbardziej przewidywalnych rezultatów w sporcie na najwyższym poziomie. Później natomiast w zabawny sposób opisano to, co działo się w starciu o tytuł.

„Kiedy sędzia Nico Helworth przeprowadzał z tenisistkami tradycyjną odprawę na początku meczu i zapytał, czy mają jakieś pytania, można było pomyśleć, że Paolini odpowie: "Tak, jak do licha mam powstrzymać tę kobietę?” – napisano.

Po rywalizacji Świątek z Paolini opisano ją w niezwykle sarkastyczny sposób. Brytyjczycy odnieśli się tutaj głównie do tego, jaka różnica poziomów dzieliła obie tenisistki.

„Paolini osiągnęła dwa sukcesy. Jako pierwsza przełamała serwis rywalki oraz sprawiła, że mecz trwał dłużej niż godzinę” – dodano.

Świątek z kolejnym trofeum

Reprezentantka Polski budzi podziw sportowego świata. Nie dziwi więc, że wszyscy rozpisują się na temat jej sukcesów. 31 maja raszynianka skończyła dopiero 23 lata, a już ma na swoim koncie 22 trofea. Tylko w tym roku rozegrała pięć finałów w zawodowym tourze i wszystkie wygrała. Zazwyczaj rywalki są bezradne w starciach z naszą zawodniczką. Pozostaje pytanie, ile jeszcze tytułów zdoła zdobyć Świątek, skoro przed nią najprawdopodobniej sporo sezonów spędzonych na kortach całego świata.

