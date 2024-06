Rywalka Igi Świątek wraca po długiej przerwie. „Dobrze cię mieć”

Karolina Muchova jest obdarzona wielkim talentem. Największy sukces w karierze odniosła podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w 2023 roku. Wówczas bowiem dotarła do wielkiego finału, w którym zmierzyła się z Igą Świątek. To starcie było długo wspominane przez kibiców, ponieważ dostarczyło wielu emocji.

Muchova z koszmarną kontuzją

Przez pewien czas wydawało się, że Polka szybko wygra z Muchovą, ale ta później się odbudowała. Doprowadziła do trzeciego seta, a w nim na początku miała przewagę. Ostatecznie Świątek wróciła do dobrej dyspozycji i wyrwała tytuł. Obie panie zostały nagrodzone gromką owacją. Polka triumfowała 6:1, 4:6, 6:4 i wzniosła trzeci w karierze puchar za zwycięstwo na kortach Rolanda Garrosa.

Muchova rozkręciła się na tyle, ż podczas kolejnego turnieju wielkoszlemowego, czyli US Open w Nowym Jorku, dotarła do półfinału. Tam uległa Coco Gauff. Było jednak większe zmartwienie, czyli kontuzja nadgarstka. Potrzebna była operacja, a po niej nastąpiło aż 10 miesięcy przerwy. Ponownie potwierdziło się, że Czeszka ma ogromnego pecha. We wcześniejszych latach też często narzekała na urazy.

Świątek reaguje na powrót Muchovej

Na szczęście najgorsze już za Muchovą. W czwartek ogłosiła, że wraca na kort i będzie występować na kortach trawiastych. To ucieszyło wielu kibiców, bo to przecież fantastyczna tenisistka, która zwiększy rywalizację w żeńskim tourze.

„10 miesięcy przerwy, ale w końcu – do zobaczenia na turniejach w Eastbourne i na Wimbledonie” – poinformowała Karolina Muchova na platformie X.

Na tę informację zareagowała nawet Iga Świątek. Liderka światowego rankingu zachowała się kapitalnie w stosunku do swojej rywalki „Dobrze cię mieć z powrotem” – napisała Iga Świątek w komentarzu.

Turniej w Eastbourne potrwa od 22 do 29 czerwca. Wimbledon natomiast został zaplanowany w dniach 1-14 lipca.

