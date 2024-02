Trudny moment gwiazdy tenisa. Przekazała fatalne informacje

Karolina Muchova od dawna nie pojawiła się na korcie. Po US Open doznała kontuzji nadgarstka, którą do tej pory leczyła. Nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot akcji i wszystko wskazuje na to, że absencja Czeszki potrwa dłużej.

Karolina Muchova jest jedną z czołowych czeskich tenisistek, która ma na swoim koncie m.in. finał Rolanda Garrosa. Nie tak dawno polscy kibice mogli ją obserwować na żywo podczas WTA Warsaw Open, gdzie mierzyła się z Aleksandrą Sasnowicz i Rebeccą Sramkovą w 1/8 finału. Zawodniczka mierzyła się także czterokrotnie z Igą Świątek. Dwa razy w 2023 roku podczas WTA Montreal i French Open górą była Polka. Z kolei w 2020 podczas pokazowego turnieju Tipsport Elite Trophy i zmagań WTA Praga w 2019 roku triumfowała jej rywalka. Karolina Muchova opowiedziała o kontuzji Ostatni raz na korcie Muchovą oglądaliśmy podczas US Open, gdzie we wrześniu ubiegłego roku przegrała z Coco Gauff w półfinale. Od tego czasu uplasowana na 10. miejscu w rankingu WTA zawodniczka nie zagrała żadnego spotkania, a od jej ostatniego występu minęło ponad 150 dni. Tenisistka doznała urazu nadgarstka, przez który ominęła m.in. WTA Finals i tegoroczny Australian Open. instagram Czeszka w końcu postanowiła zabrać głos nt. stanu swojego zdrowia. Te słowa nie napawają do optymizmu. „Po kontuzji na US Open i długiej rehabilitacji okazało się, że konieczna jest interwencja medyczna” – napisała w serwisie X (dawniej Twitter). „Oto więc jestem – zmęczona oraz smutna, ale wiem, że teraz wszystko będzie dobrze. Operacja przebiegła pomyślnie i zrobię wszystko, co tylko mogę, by wkrótce zobaczyć was na korcie” – dodała. twitter Trwa WTA Dubaj Nie wiadomo, kiedy Karolina Muchova wróci na kort. Komentarz pod postem Czeszki pozostawili administratorzy oficjalnego konta French Open. „Szybkiego powrotu do zdrowia Karo” – czytamy. Aktualnie najlepsze tenisistki świata walczą podczas WTA 1000 w Dubaju. Iga Świątek i Magdalena Fręch awansowały do trzeciej rundy. Z kolei dość sensacyjnie z rozgrywkami pożegnała się Aryna Sabalenka. Czytaj też:

