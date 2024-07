Aryna Sabalenka zyska na udziale Igi Świątek w igrzyskach olimpijskich? Dosadne słowa legendy

Igrzyska są najważniejszą imprezą dla zawodników uprawiających sporty olimpijskie. Taką dyscypliną jest m.in. tenis. Jedną z głównych faworytek do zdobycia tytułu jest Iga Świątek, która kocha Paryż. W końcu zdobyła tam swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w seniorskiej karierze. Powtórzyła ten wyczyn w 2022, 2023 i 2024 roku.

Za udział w igrzyskach nie ma punktów

To dla Igi Świątek będą drugie igrzyska olimpijskie. Po raz pierwszy startowała w Tokio w 2020 roku. Wówczas odpadła w drugiej rundzie, po porażce z Paulą Badosą (3:6, 6:7). Teraz Polka jest w zupełnie innym miejscu swojej kariery, bo od 110 tygodni jest liderką światowego rankingu i w meczu z Sofią Kenin zanotowała 20 wygraną z rzędu.

Niestety ewentualny triumf Igi Świątek na igrzyskach olimpijskich nie przyniesie jej dodatkowych punktów do rankingu WTA. Udział Igi Świątek w igrzyskach olimpijskich może sprawić, że rywalki, które nie wezmą udziału w imprezie, jak np. Aryna Sabalenka, zniwelują straty. Przypomnijmy, że Białorusinka wycofała się z tego turnieju, tak samo jak z Wimbledonu, a w czasie IO będzie rywalizować w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie.

Mocne słowa Caroline Wozniacki

Na ten temat wypowiedziała się Caroline Wozniacki, która w Londynie dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Sereną Williams. Na konferencji prasowej przed turniejem na Wimbledonie skomentowała to w wymownych słowach. — Jestem zdania, że za igrzyska powinny być przyznawane punkty do rankingu. Przecież grają tam najlepsi na świecie. To ogromne wydarzenie, które znaczy bardzo wiele. To wyjątkowy turniej. Nie ma powodu, aby punkty nie były przyznawane – powiedziała, cytowana przez „Przegląd Sportowy”.

Turniej tenisowy na letnich igrzyskach olimpijskich 2024 rozgrywany będzie w dniach 27 lipca – 4 sierpnia. W grze pojedynczej kobiet faworytką jest Iga Świątek, z kolei w męskiej wersji rywalizacji jednym z faworytów będzie Novak Djoković.

