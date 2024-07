Kapitalna seria Igi Świątek przerwana. Czy jest się czym martwić? Wręcz przeciwnie!

Za Igą Świątek już 52 mecze w tym sezonie. Polka wygrała aż 47. W ostatnim czasie notowała serię 21 zwycięstw z rzędu, ale ta została przerwana przez Julię Putincewą. Choć w przeszłości Kazaszka rzadko potrafiła się przeciwstawić naszej zawodniczce, to tym razem w wielkim stylu odwróciła losy meczu w III rundzie Wimbledonu. Potwierdziło się zatem to, że trawa nie do końca leży Idze Świątek, ale trzeba też zwrócić uwagę, że 23-latka nie zagrała żadnego turnieju na tej nawierzchni przed startem imprezy w Londynie.

Porażka Świątek? Nie ma powodów do zmartwień

W teorii można by było pomyśleć, że przegrana z 34. zawodniczką rankingu WTA zwiastuje jakieś problemy Igi Świątek. Jest też druga perspektywa. Po dość wczesnym odpadnięciu z Wimbledonu Polka zyskuje więcej czasu na przygotowania do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Nie ma wątpliwości, że w najbliższym czasie to impreza sportowa czterolecia jest największym priorytetem liderki światowego rankingu, a w dodatku odbywa się na jej ukochanej nawierzchni ziemnej. Świątek zdaje sobie sprawę, że będzie w stolicy Francji główną kandydatką do złota. Jeśli sięgnie po jakikolwiek medal, to o nieudanym występie na Wimbledonie właściwie każdy zapomni.

Miejmy nadzieję, że ten dodatkowy czas pomoże Świątek jeszcze bardziej udoskonalić kilka elementów w grze. Nie mamy nic przeciwko temu, by po wygranej w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie również w Paryżu odbierała olimpijskie złoto.

twitter

Przegrana bez wpływu na ranking WTA

W ubiegłym sezonie Świątek dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu, więc odpadnięcie z tegorocznego turnieju na etapie III rundy wiąże się ze stratą punktów w rankingu WTA. Jej przewaga nad peletonem jest jednak tak ogromna, że nie ma zagrożenia, iż straci pozycję liderki.

Czytaj też:

Jeden fakt o meczach Igi Świątek zaskakuje. Prawdziwa demolkaCzytaj też:

Wielka rywalka Igi Świątek musiała się wycofać. Jest komentarz Polki