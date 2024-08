Hubert Hurkacz dostał sygnał ostrzegawczy. Rywale nie próżnują

Hubert Hurkacz wrócił do rywalizacji po kontuzji kolana, która zabrała mu start w igrzyskach olimpijskich. Polak dotarł do ćwierćfinału turnieju w Montrealu, gdzie uległ późniejszemu zwycięzcy Alexeiowi Popyrinowi. Najlepszy tenisista znad Wisły nie miał chwili wolnego, gdyż musiał udać się na kolejny turniej. Już niedługo rozpocznie zmagania w Cincinnati.

Hubert Hurkacz spada w rankingu ATP

Turniej w Stanach Zjednoczonych odbywa się zarówno w ramach WTA, jak i ATP Tour, co oznacza, że oprócz „Hubiego” zobaczymy tam Igę Świątek, Magdę Linette i Magdalenę Fręch. Hurkacz podobnie jak liderka rankingu kobiet z powodu wysokiej pozycji w zestawieniu otrzymał wolny los i rozpocznie zmagania dopiero od II rundy.

Polski zawodnik ma o co walczyć, bo w najnowszym notowaniu rankingu ATP stracił pozycję. Do tej pory Hurkacz plasował się na siódmej pozycji. Dobry występ Andrieja Rublowa w Montrealu, gdzie dotarł do finału z Popyrinem sprawiła, żę Rosjanin awansował o dwie lokaty i prowadzi nad Polakiem o 400 punktów. Za Hurkaczem znajduje się z kolei Casper Ruud z 325 „oczkami straty”.

Hubert Hurkacz może mieć także problemy z rankingiem ATP Race, który decyduje o awansie do finałów sezonu. Póki co jest trzynasty. Z kolei w obydwu zestawieniach przewodzi Jannik Sinner. Pod koniec drugiej setki plasują się pozostali Polacy – Kamil Majchrzak i Maks Kaśnikowski.

Ranking tenisistów ATP (12.08.2024)

1. Jannik Sinner (Włochy) 8770 punktów

2. Djokovic Novak (Serbia) 8460

3. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 7950

4. Alexander Zverev (Niemcy) 6995

5. Daniił Miedwiediew (Rosja) 6355

6. Andriej Rublow (Rosja) 4615

7. Hubert Hurkacz (Polska) 4215

8. Ruud Casper (Norwegia) 3890

9. Grigor Dimitrow (Bułgaria) 3690

10. Alex De Minaur (Australia) 3480

