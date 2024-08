Hubert Hurkacz mocno przeżył brak gry na igrzyskach. „Marzyłem o występie cały rok”

Polscy kibice od dawna liczyli na występy Huberta Hurkacza na igrzyskach olimpijskich. Polak miał być rozchwytywany, bowiem oprócz indywidualnego startu, był wpisany do turnieju deblistów z Janem Zielińskim oraz w mikście z Igą Świątek. Wszystkie plany zniszczyła kontuzja, której nabawił się podczas meczu Wimbledonu przeciwko Arthurowi Filsowi. Skok za piłką spowodował problemy z kolanem, operację, a później rehabilitację.

Hubert Hurkacz żałuje braku występu na igrzyskach olimpijskich

Polak w ekspresowym tempie walczył o to, by jak najszybciej wrócić do zmagań w ATP Tour. Nie zdążył wykurować się na igrzyska, lecz w tym czasie maksymalnie pracował na korcie oraz w salce rehabilitacyjnej. Wysiłki się opłaciły bowiem kilka dni temu Hurkacz pochwalił się materiałem video, na którym obwieścił powrót do rywalizacji.Najlepszy polski tenisista zgłosił się do zmagań w Montrealu, które rozpocznie od drugiej rundy. Jego pierwszym rywalem będzie wygrany pojedynku pomiędzy Gaelem Monfilsem a Thanasi Kokkinakisem. W rozmowie z portalem atptour.com Hurkacz nie ukrywał wielkiej radości z możliwości występu w Kanadzie. Wrócił pamięcią także do ostatnich tygodni wyrażając wielki żal, z powodu nieobecności na igrzyskach.

„Wiedziałem, że nie mogę poruszać się na korcie, więc igrzyska olimpijskie niestety przepadły. Przez cały rok marzyłem o tym, aby tam zagrać, ale zrozumiałem, że to po prostu nie będzie możliwe. Rany wciąż się nie zagoiły. Po prostu nie mogłem tam pojechać. To było zbyt duże ryzyko, to po prostu nie miało prawa zadziałać” – wspominał Hurkacz.

Hubert Hurkacz powalczy w Montrealu

Podczas ubiegłorocznej edycji Canadian Open mężczyzn (zawody odbywają się raz w Toronto, a raz w Montrealu) Hubert Hurkacz dotarł do trzeciej rundy zmagań. W niej uległ Carlosowi Alcarazowi.

Czytaj też:

Iga Świątek przejmująco o igrzyskach w Paryżu. „Jestem cholernie dumna z tego”Czytaj też:

Trener Igi Światek potwierdził opinie. „Różnica była widoczna także dla nas”